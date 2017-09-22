"Ростелеком" дарит подарки в честь Дня компании

В преддверии праздника, который отмечается 25 сентября, оператор связи организовал серию конкурсов на портале Sibnet.ru.
Для действующих абонентов, например, пройдя опрос, какие новые услуги "Ростелеком" будут вам интересны, можно получить месяц интернета плюс ТВ бесплатно или подписку на ТВ "Сделано в России". Всего будет разыграно по 10 комплектов таких подарков. Если вы знаете ответы на вопрос, в какой стране могут присвоить статус кибер-бездомный, как называется самое высокое место на земле, где имеется интернет-подключение, - участвуйте в викторине "Точка доступа". Главными призами для эрудитов, ответившим на рекордное количество вопросов за определенное время, станут дорожная сумка, очки виртуальной реальности и сумка- холодильник. Дополнительные подарки – месяц Интернета от "Ростелекома" бесплатно для новых или действующих абонентов.
Шанс получить подарок от "Ростелекома" есть и у тех, кто пока не пользуется услугами оператора. Для этого интернет-пользователям нужно написать поздравление в специальной форме на странице сайта info.sibnet.ru указав свои контакты и нажать "отправить". За первое, второе и третье место авторов поздравлений ждут фирменные картхолдер, рюкзак и USB-флеш-накопитель.
Благодаря "Бонусной лотерее" абоненты "Ростелекома" накануне Дня компании, имеют возможность накопить 1500 бонусов. Каждый день посетителю Sibnet.ru предлагается ответить на вопросы по теме интернета и истории провайдера "Ростелеком". Верный ответ оценивается в 100 баллов. 150 победителей определяются случайным образом среди участников, набравших максимальное число бонусов. Для остальных участников, набравших количество меньше максимального, доступны бонусы Sibnet-Клуба.
Приз можно получить, поделившись идеями, как можно улучшить работу "Ростелекома" и какие услуги и сервисы добавить для своих абонентов. Прежде чем участвовать в конкурсах и викторинах, стоит познакомиться с неизвестными и шокирующими фактами об истории интернета. Если они и не помогут стать победителем, то точно повысят эрудицию и, при случае, позволят блеснуть знаниями.
Дата окончания всех акций и конкурсов в честь Дня компании – 24 сентября. Список лауреатов будет объявлен на главной странице портала Sibnet.ru и странице конкурса.
Организатор акции (конкурса, викторины): АО "Ринет". Акция (конкурс, викторина) действует до 24.09.17 г. Подробную информацию о правилах проведения акции (конкурса, викторины), количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте info.sibnet.ru
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