"Ростелеком" дарит подарки в честь Дня компании

Для действующих абонентов, например, пройдя опрос, какие новые услуги "Ростелеком" будут вам интересны, можно получить месяц интернета плюс ТВ бесплатно или подписку на ТВ "Сделано в России". Всего будет разыграно по 10 комплектов таких подарков. Если вы знаете ответы на вопрос, в какой стране могут присвоить статус кибер-бездомный, как называется самое высокое место на земле, где имеется интернет-подключение, - участвуйте в викторине "Точка доступа". Главными призами для эрудитов, ответившим на рекордное количество вопросов за определенное время, станут дорожная сумка, очки виртуальной реальности и сумка- холодильник. Дополнительные подарки – месяц Интернета от "Ростелекома" бесплатно для новых или действующих абонентов.

Шанс получить подарок от "Ростелекома" есть и у тех, кто пока не пользуется услугами оператора. Для этого интернет-пользователям нужно написать поздравление в специальной форме на странице сайта info.sibnet.ru указав свои контакты и нажать "отправить". За первое, второе и третье место авторов поздравлений ждут фирменные картхолдер, рюкзак и USB-флеш-накопитель.

Благодаря "Бонусной лотерее" абоненты "Ростелекома" накануне Дня компании, имеют возможность накопить 1500 бонусов. Каждый день посетителю Sibnet.ru предлагается ответить на вопросы по теме интернета и истории провайдера "Ростелеком". Верный ответ оценивается в 100 баллов. 150 победителей определяются случайным образом среди участников, набравших максимальное число бонусов. Для остальных участников, набравших количество меньше максимального, доступны бонусы Sibnet-Клуба.

Приз можно получить, поделившись идеями, как можно улучшить работу "Ростелекома" и какие услуги и сервисы добавить для своих абонентов. Прежде чем участвовать в конкурсах и викторинах, стоит познакомиться с неизвестными и шокирующими фактами об истории интернета. Если они и не помогут стать победителем, то точно повысят эрудицию и, при случае, позволят блеснуть знаниями.

Дата окончания всех акций и конкурсов в честь Дня компании – 24 сентября. Список лауреатов будет объявлен на главной странице портала Sibnet.ru и странице конкурса.

Организатор акции (конкурса, викторины): АО "Ринет". Акция (конкурс, викторина) действует до 24.09.17 г. Подробную информацию о правилах проведения акции (конкурса, викторины), количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте info.sibnet.ru