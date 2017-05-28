РПЦ предложила передавать иконы храмам из запасников музеев

В перспективе, если в епархиях будут созданы необходимые условия в древлехранилищах в соборах или специализированных музейных помещениях, которые оборудованы необходимым уровнем безопасности и температурно-влажностного режима, возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных, где находится очень много икон еще со времени разорения церкви и они, к сожалению, находятся мертвым грузом в запасниках, могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещений церкви.