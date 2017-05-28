РПЦ предложила передавать иконы храмам из запасников музеев

Иконы из запасников центральных и региональных музеев можно передавать на ответственное хранение в храмы, где будет обеспечен необходимый уровень безопасности и условий содержания. С таким предложение 27 мая выступил епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин на круглом столе на фестивале "Интермузей-2017", сообщает РИА Новости.
Круглый стол назывался "Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра". В нем приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, епископ Егорьевский Тихон, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и другие. Они обсудили вопрос взаимодействия музейного сообщества и РПЦ.
Леонид Калинин,
епархиальный древлехранитель Московской городской епархии, протоиерей:
В перспективе, если в епархиях будут созданы необходимые условия в древлехранилищах в соборах или специализированных музейных помещениях, которые оборудованы необходимым уровнем безопасности и температурно-влажностного режима, возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных, где находится очень много икон еще со времени разорения церкви и они, к сожалению, находятся мертвым грузом в запасниках, могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещений церкви.
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