РПЦ просит депутатов законодательно запретить аборты и разрешить бить детей

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Сегодня, 11:34.
Жизнь

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей призвал на законодательном уровне запретить аборты, а родителям разрешить применять физическое наказание к детям.

Церковь.
Церковь. Фото: СС0.

С такими предложениями выступил наместник Новоиерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников). "Аборт должен быть признан убийством, — заявил он. — На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят", — пишет РБК.

По его словам, нужно дать родителям право на физическое наказание для детей, так как иначе "мы вступаем в противоречие со Священным Писанием, недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям". И резюмировал, что в этой части законодательство также необходимо скорректировать.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений единоросс Дмитрий Саблин сказал, что рабочая группа займется экспертной оценкой законодательства и инициированием "новых законопроектов для поддержки и защиты христианских ценностей".

Это было первое заседание межфракционной рабочей группы в новом созыве Госдумы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписался под текстом обращения граждан о запрете абортов. Позднее его пресс-секретарь заявил, что в документе речь идет о другом — не о запрете, а о выводе абортов из системы ОМС, пишет znak.com.

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