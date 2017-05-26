Рубцовские чиновники передумали увеличивать себе премии

Законопроект обсуждали на заседаниях комитетов 23 мая. Он "вызвал у депутатов ряд вопросов". В чем конкретно заключались вопросы — не сообщается. Чиновники предлагали "сделать оплату труда дифференцированной для каждого в зависимости от личного вклада, уровня трудоспособности и профессионализма работника". Окончательное решение должны были принять на майской сессии горсовета, однако на заседаниях фракций 24 мая Дмитрий Фельдман после бурного обсуждения и претензий со стороны депутатов решил отозвать законопроект с формулировкой "для дальнейшей проработки".

Зампредседателя горсовета Сергей Пчеляков рассказал "Банкфакс", что депутаты успели ознакомиться с предложениями администрации и, несмотря на то, что комитеты в целом поддержали инициативу, единогласны не были даже единороссы.

Некоторые даже раскритиковали предложение чиновников. "На заседании фракции позиция была доведена до руководства города. В частности, депутаты спрашивали, что подразумевается под эффективной работой, где критерии такой оценки. То, что человек задержался до 20:00, а не ушел из кабинета в 18:00? мы посоветовали администрации проработать конкретные критерии. Потому что сейчас это выглядит очень субъективно: я могу считать, что человек работает хорошо, а кто-то — что плохо. А на самом деле он как работал всегда, так и продолжает", — пояснил суть претензий Пчеляков.

Напомним, рубцовские чиновники хотели увеличить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. В разработанном ими законопроекте указывается, что "она выплачивается за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и усиленный режим работы". Она исчисляется в процентах от должностного оклада. Так, например, отдельный размер премий, по их замыслу, может достигать до 50% оклада.