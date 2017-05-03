С барнаульской ДЮСШ хотят взыскать 300 тысяч за перелом позвоночника у ребёнка

Прокуратура подала в суд иск в интересах 7-летней жительницы Барнаула о взыскании с ДЮСШ компенсации морального вреда в связи с полученной в летнем лагере травмы позвоночника. К правоохранителям обратился отец девочки.
По данным ведомства, летом 2016 года ребенок принимал участие в тренировочных сборах в одном из детских оздоровительных лагерей в составе спортивной группы. В свободное от тренировок время девочка перемещалась по спортивному снаряду без тренера и без страховки. В результате она упала с перекладины и получила травму в виде перелома трех позвонков грудного отдела позвоночника. После стационарного лечения первоклассница обучалась на дому и не присутствовала 1 сентября в учебном заведении.
Прокуратура считает, что девочка получила физические и нравственные страдания по вине ДЮСШ. До настоящего времени ребенок полностью не выздоровел. Прокурор района обратился в суд иском к ДЮСШ о компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.
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