С 15 мая у большинства барнаульцев отключают горячую воду

Под первую волну отключений попадут 1321 многоквартирный дом и 106 соцучреждений. По контуру ТЭЦ-3 горячей воды не будет с 15 мая по 7 июня.

Где отключат горячую воду в Барнауле?

В центральной части:

на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический.

в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

В Железнодорожном районе:

улица Георгия Исакова в границах улиц 2я Северо-Западная-Северо-Западная.

В Индустриальном районе:

в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская.

поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник.

В Ленинском районе:

в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии.

Факт

В контуре барнаульской ТЭЦ-2 горячую воду отключат с 19 июня по 12 июля.