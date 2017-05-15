С 15 мая у большинства барнаульцев отключают горячую воду

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Сегодня, 10:30.
Жизнь

15 мая в Барнауле начинается сезон отключения горячей воды. Первыми без воды останутся потребители ТЭЦ-3, которая обслуживает большую часть Барнаула.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе. Фото: СС0.

Под первую волну отключений попадут 1321 многоквартирный дом и 106 соцучреждений. По контуру ТЭЦ-3 горячей воды не будет с 15 мая по 7 июня.

Где отключат горячую воду в Барнауле?

В центральной части:

  • на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический.
  • в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

В Железнодорожном районе:

  • улица Георгия Исакова в границах улиц 2я Северо-Западная-Северо-Западная.

В Индустриальном районе:

  • в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская.
  • поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник.

В Ленинском районе:

  • в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии.

Факт

В контуре барнаульской ТЭЦ-2 горячую воду отключат с 19 июня по 12 июля.

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