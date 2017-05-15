С 15 мая у большинства барнаульцев отключают горячую воду

15 мая в Барнауле начинается сезон отключения горячей воды. Первыми без воды останутся потребители ТЭЦ-3, которая обслуживает большую часть Барнаула.
Под первую волну отключений попадут 1321 многоквартирный дом и 106 соцучреждений. По контуру ТЭЦ-3 горячей воды не будет с 15 мая по 7 июня.
Где отключат горячую воду в Барнауле?
В центральной части:
- на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический.
- в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
В Железнодорожном районе:
- улица Георгия Исакова в границах улиц 2я Северо-Западная-Северо-Западная.
В Индустриальном районе:
- в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская.
- поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник.
В Ленинском районе:
- в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии.
Факт
В контуре барнаульской ТЭЦ-2 горячую воду отключат с 19 июня по 12 июля.
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