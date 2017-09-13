Сбербанк, ВТБ 24: крупнейшие российские банки вышли из ассоциации АРБ

12 сентября Совет Ассоциации российских банков (АРБ) удовлетворил заявления о выходе из ассоциации крупнейших кредитных организаций.
В числе ушедших из организации банков числятся Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Открытие", Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банк, сообщается на сайте АРБ.
О намерении выйти из АРБ все вышеперечисленные банки заявили еще 17 июля. Они назвали работу руководства ассоциации неудовлетворительной. Оно, по их мнению, при принятии решений не учитывает интересы членов организации.
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что не видит рисков для стабильной работы российской банковской системы, пишет "РГ".
В совместном заявлении кредитных организаций говорится, что работа АРБ подрывает деловое партнерство между банками, мешает их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Центробанком и госорганами.
Позже в Альфа-банке заявили, что ряд кредитных организаций может создать новое объединение, альтернативное АРБ. Однако затем стало известно, что они отказались от этой идеи в пользу расширения Ассоциации "Россия", пишут РИА Новости.
Банки собираются учредить новую структуру с регулятором на основе Ассоциации "Россия", сообщает politexpert.net.
Факт
Ассоциация российских банков — некоммерческое объединение, основанное в 1991 году для лоббирования интересов кредитных организаций. В ее состав входят более 400 членов.
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