Сборная России выиграла первую игру в "репетиции" чемпионата мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Станислав Черчесов выпустил тот состав, который прогнозировался большинством экспертов. В нападении играли Федор Смолов и Дмитрий Полоз. В полузащите вышли Александр Самедов, Александр Головин, Денис Глушаков, Юрий Жирков и Александр Ерохин. В защите играли Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Виктор Васин. В воротах ожидаемо играл Игорь Акинфеев.

Россияне активно начали встречу. Голкипер гостей Стефан Маринович отразил выстрел Головина уже на первых минутах. После этого Виктор Васин головой пробил в штангу после подачи углового. Тут же защитник выбил мяч с линии ворот после удара Дмитрия Полоза.

Затем новозеландцы освоились на поле петербургского стадиона. Однако ничего опасного создать у ворот Акинфеева не смогли. А на 31 минуте сборная России вышла вперед. Денис Глушаков вышел один на один и перекинул мяч через вратаря. Снаряд попал в штангу, затем влетел в ворота от рукиприбежавшего на помощь Майка Боксолла.

На второй тайм команды вышли в тех же составах. В начале второй половины встречи россияне вновь были близки к голу, но Маринович отбил несколько опаснейших ударов. Тем не менее, на 69 минуте россияне все равно забили второй гол. Отличился Федор Смолов.

После этого новозеландцы сами начали создавать моменты. В итоге Акинфеев отбил дальний выстрел Томаса, а затем Юрий Жирков спас команду, выбив мяч с линии ворот после подачи углового от новозеландцев.

Однако после этого россияне вновь смогли взять игру под контроль, и сами могли довести счет до разгрома. Тем не менее, цифры на табло не изменились.

Таким образом, сборная России набрала три очка после первого матча и возглавила группу А. В воскресенье очный матч проведут соперники россиян по группе – сборные Португалии и Мексики.

Напомним, победу сборной России предсказал кот из Эрмитажа.