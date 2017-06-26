Счетную палату Алтайского края возглавит чиновник из Минфина

Счетную палату Алтайского края с высокой долей вероятности возглавит Виктор Миненок, замминистра финансов региона. Его кандидатуру представили депутатам краевого Заксобрания (они должны утверждать его) в понедельник, сообщил на странице в Facebook лидер фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.
Исполняющей обязанности руководителя долгое время была Татьяна Киреева, замглавы ведомства. Однако ее полномочия как заместителя истекают 4 июля текущего года (назначалась на 6 лет). Поэтому на сессию вынесен также вопрос об освобождении ее от должности.
Виктор Миненок — замминистра финансов края, работает в ведомстве с 2000 года.
Справка
Виктор Миненок родился в 1971 году в Бийске. Окончил АлтГУ по специальности "Финансы и кредит". В финансовом комитете (а затем министерстве) работает с августа 2000 года. В должности замглавы ведомства — с 2004 года.
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