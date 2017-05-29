Сегодня на Алтае будет дождь и жара

29 мая в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики обещают небольшой дождь, грозу и температуру воздуха до +31 С. Об этом сообщает ЦГМС.

В Алтайском крае: днём в отдельных районах дождь, гроза;

температура воздуха +26...+31 С.

ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с с усилением до 13, днем 6-11, местами порывы до 16 м/с. В Барнауле: во второй половине дня возможен дождь, гроза;

температура +28...+30 С;

ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. В Республике Алтай: днём в отдельных районах небольшие дожди, грозы;

температура +25...+30 С, местами +16...+21 С.

ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 17 м/с. Напомним, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.