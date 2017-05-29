Сегодня на Алтае будет дождь и жара

29 мая в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики обещают небольшой дождь, грозу и температуру воздуха до +31 С. Об этом сообщает ЦГМС.
В Алтайском крае:
- днём в отдельных районах дождь, гроза;
- температура воздуха +26...+31 С.
- ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с с усилением до 13, днем 6-11, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле:
- во второй половине дня возможен дождь, гроза;
- температура +28...+30 С;
- ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.
В Республике Алтай:
- днём в отдельных районах небольшие дожди, грозы;
- температура +25...+30 С, местами +16...+21 С.
- ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Напомним, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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