Сегодня на Алтае будет дождь и жара

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Жизнь

29 мая в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики обещают небольшой дождь, грозу и температуру воздуха до +31 С. Об этом сообщает ЦГМС.

Дождь.
Дождь. Фото: СС0.

В Алтайском крае:

  • днём в отдельных районах дождь, гроза;
  • температура воздуха +26...+31 С.
  • ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с с усилением до 13, днем 6-11, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле:

  • во второй половине дня возможен дождь, гроза;
  • температура +28...+30 С;
  • ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.

В Республике Алтай:

  • днём в отдельных районах небольшие дожди, грозы;
  • температура +25...+30 С, местами +16...+21 С.
  • ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Напомним, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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