Из-за сохраняющегося высокого уровня пожароопасности в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 31 мая. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.
По данным ЦГМС с 27 по 31 мая в в Угловском и Шипуновском районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Рубцовском, Поспелихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). На 26 мая чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) отмечается в Угловском и Шипуновском районах, высокая пожароопасность (4 класс горимости) в Алейском, Волчихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Усть-Пристанском районах.
26-27 мая при прояснениях по краю ожидаются заморозки до -2 С.
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