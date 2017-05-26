В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

По данным ЦГМС с 27 по 31 мая в в Угловском и Шипуновском районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Рубцовском, Поспелихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). На 26 мая чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) отмечается в Угловском и Шипуновском районах, высокая пожароопасность (4 класс горимости) в Алейском, Волчихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Усть-Пристанском районах.

26-27 мая при прояснениях по краю ожидаются заморозки до -2 С.