Фотофакты. Алтайские пожарные поймали поджигателя, разводившего костры на полях

Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.

На месте выяснилось, что на поле стоят шесть единиц техники, а один механизатор разжигает костры. По словам поджигателя, он выполнял задание руководства сельхозпредприятия "Прогресс", сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. Мужчине наказали уничтожить огнем стерню. Приехавший на место происшествия директор предприятия утверждал, что механизатор не виноват, так как "вся территория поля опахана и ничего страшного не происходит".

Возбуждено расследование, протокол вручен директору и назначено рассмотрение административного дела.

За пал травы сельхозпредприятие может ожидать серьезный штраф. Так в Хабарском районе поджигателя сухой травы оштрафовали на полмиллиона рублей за пожар, который 21 апреля перешел на лесопосадки. Этот сельхозпал, приведший к столь серьезным последствиям, проводился всего в трех километрах от села Рассвет.

А начале мая во время профилактических рейдов были обнаружены поджоги пожнивных остатков на сельхозполях в Рубцовском районе (в пяти километрах от села Ракиты) и в Алейском районе. Виновные уже понесли наказание.

1 Какие штрафы назначают за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима? на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

на должностное лицо - от 15 000 до 30 000 рублей;

на юридическое лицо - от 400 000 до 500 000 рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

2 Что запрещено во время действия противопожарного режима? Напомним, что губернатор Алтайского каря Александр Карлин подписал постановление о введении противопожарного режима с 28 апреля 2017 года. В регионе ограничили посещение лесов. В это время, в частности, запрещено: разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;

сжигать мусор и сухую растительность;

осуществлять палы травы;

проводить огневые работы.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.