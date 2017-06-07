Сергей Дугин: "Городской проект "Качественная медицина" касается каждого барнаульца"

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Сегодня, 14:32.
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В Барнауле завершается цикл открытых совещаний по обсуждению приоритетных городских проектов. Общественность вместе с представителями профильных отраслей, депутатами Барнаульской городской Думы уже обсудила темы повышения безопасности дорожного движения, формирования комфортной городской среды, повышения эффективного дорожного хозяйства, современного школьного образования, заботы о старшем поколении.

На очереди – обсуждение городского приоритетного проекта "Качественная медицина". Глава администрации Барнаула Сергей Дугин рассказал, как проект поможет сделать медицинские услуги в городе качественнее и доступнее

Медицина. Здоровье.
Медицина. Здоровье. Фото: СС0.

Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула: 

Сергей Дугин.
Сергей Дугин.
Приоритетный проект "Качественная медицина" касается каждого барнаульца, потому что речь идет о сохранении жизни и здоровья наших земляков.

На ремонт и реконструкцию существующих медицинских объектов, которыми пользуются не только барнаульцы, но и жители Алтайского края, ежегодно выделяются средства из регионального бюджета. Большое внимание уделяется строительству новых учреждений, в том числе за счет федеральных средств. Муниципалитет создает комфортную среду в районе медицинских учреждений, в частности, обеспечивая удобные подъезды к ним.

Жизнь показала, что консолидация усилий федеральной и краевой власти, муниципалитета помогает сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее.

Самым значимым для медицины Барнаула и всего края можно назвать запуск "Перинатального центра Алтайского края", на строительство и оснащение которого медицинским оборудованием было направлено более 3,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

Не остались без внимания и другие объекты. Так, в 2012 году была выполнена реконструкция "Диагностического центра Алтайского края".

Активно развивался "Алтайский краевой онкологический диспансер", что сыграло положительную роль в уменьшении смертности от новообразований. Также снижается смертность от туберкулеза благодаря реконструкции стационара "Алтайского противотуберкулезного диспансера" под поликлинику, реконструкции "Детской туберкулезной больницы".

Введен в эксплуатацию трехэтажный корпус "Детской городской клинической больницы №7"; проведен капремонт "Родильного дома № 2", реанимационного отделения "Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи", лечебного корпуса "Краевого госпиталя для ветеранов войн"; создан краевой центр сосудистой хирургии в составе "Городской больницы №5".

Появилось два новых ФАПа в пригороде – в поселках Черницк и Затон.

Для улучшения доступности медицинской помощи в Барнауле реализуется проект "Открытая регистратура". В 2017 году по этому принципу будут работать 11 медицинских организаций.

В этом году на территории Барнаула будет введена в эксплуатацию поликлиника, расположенная по ул. П. Сухова, 18. К 2018 году планируется ввести в эксплуатацию здание "Станции скорой медицинской помощи"

Запланирован капремонт детской поликлиники №14, зданий "Городской поликлиники № 12"; здание, которое занимал "Алтайский краевой онкологический диспансер" по ул. Матросова. Будут отремонтированы подразделения "Городской больницы № 10".

Большое внимание уделяется оснащению больниц современным медицинским оборудованием.

Исполнение городских приоритетных проектов контролировать буду лично. Приглашаем барнаульцев к обсуждению приоритетного городского проекта "Качественная медицина". Выездное совещание состоится 8 июня в Индустриальном районе Барнаула.

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