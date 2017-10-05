Сергей Дугин проверил строительство барнаульского туркластера

Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org. Строительство барнаульского туркластера. Фото: barnaul.org.

Сергей Дугин побывал в парке Центрального района, где сейчас заменяются ограждение, с которого начнется масштабная реконструкция парка. Подрядчики заверили, что работы будут выполнены в срок.

Территория Нагорного парка изменилась центральная аллея, которая ведет от верхней площадки лестницы к храму Иоанна Предтечи и далее в сторону набережной Оби. Рабочие ведут планировку с учетом рекомендаций археологов. Они уже приступили к укладке тротуарной плитки по периметру склонов парка. После здесь появятся фонари, лавочки для отдыха, смотровые площадки.

Сейчас также продолжается строительство барнаульской набережной. Здесь закладывают амфитеатр, прокладывают коммуникации и подготавливают поверхность к укладке плитки. Подрядчики также готовят конструктив новой лестницы, которая завершит ансамбль Нагорного парка и набережной. Ранее сообщалось, что ее строительство обойдется в 8,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что набережную Оби и Нагорный парк должны достроить к Новому году.

По словам Сергея Дугин, все эти объекты создаются на десятилетия и сделают столицу края еще комфортнее.