Сергей Дугин проверил строительство барнаульского туркластера

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин вместе с руководителями ответственных подразделений проверил, как ведется строительства туркластера "Барнаул — горнозаводской город". С этого начался первый рабочий день сити-менеджера после короткого отпуска, отмечает пресс-служба городской мэрии.
Сергей Дугин побывал в парке Центрального района, где сейчас заменяются ограждение, с которого начнется масштабная реконструкция парка. Подрядчики заверили, что работы будут выполнены в срок.
Территория Нагорного парка изменилась центральная аллея, которая ведет от верхней площадки лестницы к храму Иоанна Предтечи и далее в сторону набережной Оби. Рабочие ведут планировку с учетом рекомендаций археологов. Они уже приступили к укладке тротуарной плитки по периметру склонов парка. После здесь появятся фонари, лавочки для отдыха, смотровые площадки.
Сейчас также продолжается строительство барнаульской набережной. Здесь закладывают амфитеатр, прокладывают коммуникации и подготавливают поверхность к укладке плитки. Подрядчики также готовят конструктив новой лестницы, которая завершит ансамбль Нагорного парка и набережной. Ранее сообщалось, что ее строительство обойдется в 8,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что набережную Оби и Нагорный парк должны достроить к Новому году.
По словам Сергея Дугин, все эти объекты создаются на десятилетия и сделают столицу края еще комфортнее.
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