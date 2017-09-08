Набережную Оби в Барнауле достроят к Новому году

Набережную Оби в Барнауле достроят в срок — все работы будут закончены к 15 декабря. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на одного из подрядчиков.
Обустраивают набережную две компании — "ЗапСибСтрой" и ООО "Генподрядная организация № 1".
Директор "ЗапСибСтроя" Андрей Березкин сообщил, что свою часть компания сдаст в срок. Эта компания демонтировала старые конструкции, провела работы по водопонижению, обустроила основную часть набережной и несколько лестничных спусков.
"Уже сейчас можно сказать, 95 % всех работ с нашей стороны выполнено. Рано наступившая осень никак не повлияет на сроки", — заявил Березкин.
Второй подрядчик, "Генподрядная организация № 1", по контракту должен замостить барнаульскую набережную, построить амфитеатр, теневой навес, лавочки, новую лестницу, ведущую от реки к Нагорному парку, установить освещение на объекте, озеленить склон с юго-восточной стороны и другие работы.
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