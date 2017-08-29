На набережной Барнаула все еще не строят долгожданную лестницу в Нагорный парк

Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство набережной Оби у барнаульского речного вокзала. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Сейчас на площадке прокладывают кабель для фонарей, к установке готовы решетки для ограждений пешеходной зоны. Рабочие еще не добрались до строительства новой лестницы, которая должна стать копией старой лестницы, которую с скандалом снесли осенью 2015 года.

Строительные работы не мешают барнаульцам ловить последние солнечные дни. На "диком" пляже рядом с новой набережной люди по-прежнему загорают. В будущем они смогут воспользоваться террасами новой набережной. К воде можно будет спуститься по лестнице и позагорать с комфортом на ее пролетах.

1 августа на сайте администрации Барнаула сообщили, что строители завершили гидротехнические сооружения, уложили щебеночное покрытие и приступили к очередному этапу благоустройства городской набережной. Подрядчик должен смонтировать вторую лестницу из Нагорного парка на набережную. Также нужно поставить фонари, построить амфитеатр и уличный туалет, который оценили в 3,5 млн рублей.

Факт

В дальнейшем запланировано благоустройство Нагорного парка. Здесь предстоит убрать ненужные зеленые насаждения, поставить скамейки, урны, фонари и другие элементы благоустройства. Работа должна быть завершена до 1 декабря 2017 года. На набережную и Нагорный парк уйдет 106 млн рублей.