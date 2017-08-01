В Барнауле приступают к строительству второй лестницы на набережной Оби

Подрядчику предстоит смонтировать вторую лестницу, которая будет вести из Нагорного парка на набережную. Также специалистам предстоят масштабные работы по устройству освещения, строительство амфитеатра. Во вторую очередь запланировано благоустройство Нагорного парка.

Над объектом будет работать "Генподрядная организация №1". Все работы должны быть завершены к декабрю. На проект выделили 106 млн рублей.