Недвижимость

В Барнауле приступают к строительству второй лестницы на набережной Оби

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Сегодня, 15:16.
Недвижимость

На следующей неделе в Барнауле начнется новый этап строительства набережной Оби. Объект готов к благоустроительным работам. Как сообщили в программе "На первом плане. Барнаул", сейчас рабочие завершили строительство гидротехнического сооружения, уложили щебеночное покрытие.

Концепция набережной Оби.
Концепция набережной Оби. Фото : предоставлено отделом развития туризма администрации Барнаула.

Подрядчику предстоит смонтировать вторую лестницу, которая будет вести из Нагорного парка на набережную. Также специалистам предстоят масштабные работы по устройству освещения, строительство амфитеатра. Во вторую очередь запланировано благоустройство Нагорного парка.

Предложение по обустройству набережной Оби.
Предложение по обустройству набережной Оби.

Над объектом будет работать "Генподрядная организация №1". Все работы должны быть завершены к декабрю. На проект выделили 106 млн рублей.

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