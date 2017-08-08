Сергей Шубенков завоевал серебро на ЧМ в Лондоне

Шубенков, который выступает под нейтральным флагом, финишировал с результатом в 13,14 секунды. Победителем стал ямаец Омар Маклеод, который опередил Шубенкова на 0,1 секунды. Таким образом, барнаулец не смог защитить титул, который завоевал два года назад.

Шубенков стал первым "нейтральным" россиянином, который завоевал медаль на ЧМ. Допуск к международным турнирам получили только те спортсмены, которые смогли доказать свою непричастность к допинговой системе.



