Сергей Шубенков завоевал серебро на ЧМ в Лондоне

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Сегодня, 04:05.
Спорт

Барнаулец Сергей Шубенков стал вторым в финале забега с барьерами на Чемпионате мира-2017, который проходит в Лондоне.

Сергей Шубенков выступил на соревнованиях в Барнауле.
Сергей Шубенков выступил на соревнованиях в Барнауле. Фото: Виталий Уланов, "Алтайский спорт".

Шубенков, который выступает под нейтральным флагом, финишировал с результатом в 13,14 секунды. Победителем стал ямаец Омар Маклеод, который опередил Шубенкова на 0,1 секунды. Таким образом, барнаулец не смог защитить титул, который завоевал два года назад.

Шубенков стал первым "нейтральным" россиянином, который завоевал медаль на ЧМ. Допуск к международным турнирам получили только те спортсмены, которые смогли доказать свою непричастность к допинговой системе.


 

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