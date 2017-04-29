Северная Корея запустила баллистическую ракету

29 апреля военные Северной Кореи произвели пуск баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Агентство со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что пуск закончился неудачей — ракета взорвалась через несколько секунд после старта.
CNN со ссылкой на военные источники сообщает, что КНДР, вероятно, запустила ракету средней дальности, которая пролетела около 40 километров и упала в Японское море. В то же время представитель Тихоокеанского командования США Дэйв Бенхам рассказал, что ракета не покидала территории КНДР и не представляла угрозы для США.
Пуск ракеты произошел через несколько часов после заявления главы Госдепа США Рекса Тиллирсона о готовности противостоять КНДР с применением военной силы, отмечает РБК.
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