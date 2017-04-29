Северная Корея запустила баллистическую ракету

Агентство со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что пуск закончился неудачей — ракета взорвалась через несколько секунд после старта.



CNN со ссылкой на военные источники сообщает, что КНДР, вероятно, запустила ракету средней дальности, которая пролетела около 40 километров и упала в Японское море. В то же время представитель Тихоокеанского командования США Дэйв Бенхам рассказал, что ракета не покидала территории КНДР и не представляла угрозы для США.



Пуск ракеты произошел через несколько часов после заявления главы Госдепа США Рекса Тиллирсона о готовности противостоять КНДР с применением военной силы, отмечает РБК.