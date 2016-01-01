СГК раскрыла подробности передачи ей в концессию теплосетей в Барнауле

Без вариантов

Вопрос передачи в концессию муниципального теплосетевого имущества (внутриквартальных тепловых сетей и центральных тепловых пунктов - ЦТП) в зоне действия "Барнаульской теплосетевой компании" прорабатывался с весны 2016 года, пояснил Александр Гросс, гендиректор "БТСК".

Имущество это и сегодня эксплуатирует "БТСК". Но на условиях аренды. Срок договора аренды заканчивается в феврале, а федеральный закон "О теплоснабжении" другого варианта, кроме как концессии, вообще не предусматривает.

Справка

Концессии – механизм привлечения частных инвестиций в создание объектов инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и реконструировать определенное соглашением имущество, которое остается в собственности муниципалитета или государства.

По словам Александра Гросса, с марта по сентябрь компания совместно с мэрией провела техническое обследование муниципального теплосетевого имущества и на его основе разработала проект соглашения. И 10 дней назад он был передан в мэрию.

Факт

В 2016 году в сфере ЖКХ России заключено около 160 концессионных соглашений с общим объемом обязательств по заключенным концессиям составляет порядка 130 миллиардов рублей. Данные приводит ассоциация "Центр государственно-частного партнерства".

Плюс 50 км

По условиям соглашения, концессионер ("БТСК") берет на себя обязательства инвестировать в этот имущественный комплекс "довольно приличную сумму", сообщил директор Барнаульского филиала СГК Игорь Лузанов.

Александр Гросс,

гендиректор "БТСК":

На основании технического обследования нашей компанией были разработаны предложения по реконструкции тепловых сетей, техперевооружению оборудования ЦТП, ремонту строительной части ЦТП. Те мероприятия, которые мы определили, и были переданы в администрацию Барнаула. И мы дополнительно берем все сети, какие есть в муниципалитете (в зоне действия "БТСК". - Прим. altapress.ru) - и бесхозяйные, и муниципальные, но не переданные эксплуатанту. К нам придет дополнительно порядка 50 км теплосетей.

Итогом концессионного соглашения, поясняет Гросс, будет поддержание имущества в нормальном техническом состоянии, уменьшение потерь тепловой энергии и сокращение количества отказов. Конкретные параметры соглашения пока не оглашаются.

Руководитель "БТСК" затруднился назвать конкретную дату заключения соглашения — надо, чтобы проект изучили и городские, и краевые власти, какое-то время может занять доработка документа, если это будет нужно.

А вот ориентировочная дата — весна 2017 года. Срок, на который это имущество передадут в концессию, озвучивали раньше - 15 лет.

Гарантированная выручка

Тема передачи коммунального комплекса в концессию поднималась и на конгрессе предпринимателей края 28 декабря. Депутат Барнаульской гордумы Юрий Ряполов изучил по прессе опыт передачи имущества в концессию. И сделал вывод: "нормальных примеров на эту тему нет".

К примеру, в июле 2016 года Новосибирская область заключила такое соглашение с компанией "Экология-Новосибирск". Компания обязалась создать два современных мусоросортировочных комплекса, включая полигоны для размещения твердых отходов. А область со своей стороны взяла обязательства по получению концессионером валовой выручки — как раз это у депутата вызвало неприятие.

Юрий Ряполов,

зампредкомитета по экономической политике

и собственности Барнаульской гордумы:

А если эту доходность предприятие не получает, то это должны компенсировать из областного бюджета. По мусороперерабатывающему заводу в Новосибирске в соглашении стоит сумма ни много ни мало 1,2 млрд рублей. Нам бы надо на эту тему создать рабочую группу и привлечь в нее специалистов.

Опасения, которые высказывает депутат, очевидно, неизбежны — ведь конкретные условия концессионного соглашения с "БТСК" пока не оглашаются, неизвестность дает почву для всевозможных предположений.

Впрочем, как пояснил Александр Гросс, проект концессионного соглашения перед подписанием будет размещен в открытом доступе. Тогда, надо полагать, и можно будет обсудить тему, что называется, предметно.

Впереди Рубцовск

Вообще же, в СГК рассматривают заключение подобного соглашения и по теплосетевому хозяйству в Рубцовске. По словам Игоря Лузанова, сейчас 380 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, 12 котельных и "Южная тепловая станция" этого города переданы в аренду структуре СГК на 11 месяцев. С 4 августа, когда СГК зашла в Рубцовск, в ремонт вложено более 25 млн рублей.

Игорь Лузанов,

директор Барнаульского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3:

Естественно, в тепловой бизнес на 11 месяцев никто не заходит. Те инвестиции, которые мы планируем вложить в теплоэнергетический комплекс Рубцовска, имеют срок окупаемости 12-15 лет. Поэтому один из основных вопросов, который нам предстоит решать в 2017 году, — это заключение концессионного соглашения с администрацией Рубцовска.

А еще одним крупным инфраструктурным объектом, который передадут на условиях концессионного соглашения частной компании, возможно, будет водопроводно-канализационное хозяйство Барнаула, которое сегодня эксплуатирует "Барнаульский водоканал". В "Барнаульском водоканале" подтвердили altapress.ru заинтересованность в этом, но пояснили, что пока только присматриваются к тому, как пойдет дело в теплосетевом хозяйстве.

Справка

По данным Ассоциации "Центр развития государственно-частного партнерства", в России на 1 октября 2016 года реализовали 859 концессионных проектов в коммунальной сфере.

Из них 456 — объекты теплоснабжения, 348 — объекты водоснабжения и водоотведения, 25 - объекты переработки и утилизации твердых коммунальных отходов, 15 — объекты электроснабжения, 2 — объекты освещения городов и сел, 13 — комплексные.

Средний срок реализации проекта в коммунальной сфере на основании концессионного соглашения – 10 лет.

Лидер по количеству концессий — Татарстан: 123 соглашения.