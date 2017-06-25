Шестилетний мальчик застрелил четырехлетнюю сестру в Саратовской области

Дело завели по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточнили в ведомстве.



"Сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в городе Вольск, тела 4-летней девочки с огнестрельным ранением" поступило в правоохранительные органы 24 июня, говорится в сообщении. По информации СК, предположительно, ружье мальчик нашел в своем доме.