Шестилетний мальчик застрелил четырехлетнюю сестру в Саратовской области

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки. По предварительным данным, во время игры ее застрелил шестилетний брат. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Дело завели по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточнили в ведомстве.
"Сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в городе Вольск, тела 4-летней девочки с огнестрельным ранением" поступило в правоохранительные органы 24 июня, говорится в сообщении. По информации СК, предположительно, ружье мальчик нашел в своем доме.
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