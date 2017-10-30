Сын Хрущева рассказал, что Россия никогда не была даже близка к мощи Запада

Сын советского лидера говорил перед аудиторией из 200 человек, сообщает ТАСС. По его словам, знаменитая фраза его отца "Мы вас похороним", адресованная Западу, являлась лишь попыткой скрыть истинные слабости СССР. По его мнению, Россия никогда не была, в том числе сегодня, "даже близка" по мощи к силе объединенного Запада. "В период холодной войны США действовали "как мировой жандарм", а СССР стремился "не показывать испуг и слабость", — заявил Хрущев.

Та же тенденция, по его мнению, проявилась во время Карибского кризиса 1962 года, а также в отказе его отца от предложения Джона Кеннеди отправить совместную миссию на Луну: советский лидер боялся, что американская сторона узнает о недостатках космической программы СССР.

Окончание холодной войны показало "разницу культур и ценностей" между СССР и США, уверен Хрущев-младший. В то время как Михаил Горбачев надеялся на установление "дружеских и союзнических" отношений с Вашингтоном, Рональд Рейган считал, что США "выиграли войну".

Построение демократии в постсоветской России вызывает вопросы у сына советского лидера. "Основой для демократии является верховенство права. Есть много вопросов к тому, насколько оно поддерживается сейчас в России", — сказал он.

На взгляд сына советского лидера, секретом мирного сосуществования России и США является взаимная демонстрация уважения и благопристойности. "Мы не можем быть мировым жандармом и наказывать всех, кто нам не нравится. Мы должны учиться тому, как привлечь на свою сторону как можно больше стран", подытожил Сергей Хрущев.

Справка

Сергей Хрущев постоянно проживает в США с 1991 года и читает лекции в одном из американских университетов. Американское гражданство он получил в 1999 году.