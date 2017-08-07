Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за непогоды по всей Западной Сибири

В Алтайском крае 7 августа ожидается аномально жаркая погода до +30...+34 °С. Синоптики также прогнозируют дожди, местами ливневые, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Аналогичное ухудшение погодных условий прогнозируется также на территории Республики Алтай, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Погода на 7 августа В Алтайском крае: переменная облачность, днем на большей части территории дождь, гроза, при грозах местами ливни, град;

ветер юго-западный, днем 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 25 м/с;

Температура воздуха днем +23…+28 °С, в юго-восточных районах до +33 °С. В Барнауле: переменная облачность, дождь, гроза, местами град;

ветер юго-западный, днем 9-14 м/с, при грозе порывы до 19 м/с;

температура воздуха днем +26...+28 °С. В Республике Алтай: переменная облачность, днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, местами возможен град, утром туман;

ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16-21 м/с, в горах и на перевалах до 26-31 м/с;

температура воздуха днем +27…+32 °С, местами +22…+27 °С.