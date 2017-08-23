СК рассказал, как режиссер Серебренников воровал бюджетные деньги

По версии следствия, ежегодно, с 2011 по 2014 год, команда "Платформы" под руководством Серебренникова и Итина, разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, в которых были заведомо завышены сведения об их количестве и стоимости. Затем данные предоставлялись в Минкульт для обоснования требуемого бюджетного финансирования.

Следствие полагает, что на выполнение работ, связанных с реализацией мероприятий "Платформы", по поручению Серебренникова заключались фиктивные договоры.

"Под видом оплаты данных договоров, поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками", — говорится в заявлении на сайте СКР.

Всего в результате преступных действий Серебренникова было похищено не менее 68 млн бюджетных рублей, считает следствие, уточняя, что вина Серебренникова подтверждается "показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами".

После допроса в СК, Серебренникова поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

О задержании режиссера ТАСС сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, Серебренников содержится в двухместной камере, на персонал изолятора и условия содержания не жалуется. Ранее по месту жительства и работы режиссера прошли обыски, пишут "Известия".

Кирилл Серебренников является худруком "Гоголь-центра", где поставил более 30 спектаклей. Как кинорежиссер Серебренников известен благодаря фильмам "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена" и "(М)ученик".