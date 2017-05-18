Четверо алтайских министров раскрыли свои доходы за 2016 год

Николай Чиняков, заместитель председателя правительства, руководитель минэкономразвития

Доход: 2,042 млн рублей

Доход супруги: 59,7 тыс. рублей

Имущество: земельный участок (1500 кв.м.), жилой дом (183,5 кв.м.)

Транспорт: не указан

Александр Жидких, министр образования и науки Алтайского края

Доход: 1,37 млн. рублей

Доход супруги: 1,027 млн. рублей (в том числе от продажи автомобиля)

Имущество: супруга чиновника владела квартирой 72,7 кв. м. У Александра Жидких есть гаражный бокс площадью 18,8 кв. м.

Транспорт: министр владеет автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, его жена имеет Chevrolet Cruze

Сергей Родт, начальник управления по госрегулированию цен и тарифов

Доход: 1,3 млн рублей

Доход супруги: 650 000 рублей (от продажи автомобиля)

Имущество: жилой дом площадью 69,2 кв. м. У Родта зарегистрирован земельный участок площадью 1 510 кв.м., у жены есть огородный участок площадью 2285 кв.м.

Транспорт: Сергей Родт владеет автомобилем Nissan X-trail, а его супруга — автомобилем Nissan Teana.

Иван Гилев, министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства

Доход: 1,067 млн рублей

Доход супруги: 181 382 рубля

Имущество: в собственности у супругов есть общая квартира 86,5 кв. м. У жены министра также имеется квартира площадью 49,9 кв. м. и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью в 997 кв. м. Министр также задекларировал гараж и машиноместо, арендуемый земельный участок в 1753 кв. м.

Транспорт: в собственности Ивана Гилева автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, у жены — Ford Focus.