Следком России проверит законность приговора жительнице Барнаула Оксане Ткаченко

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Барнаула Оксаны Ткаченко расследовал СУ СК России по Алтайскому краю. Следователи, а затем и суд действия обвиняемой были квалифицированы как покушение на убийство, она была приговорена к 6 годам лишения свободы.

После оглашения приговора суда в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании женщине, а также о возможно допущенных нарушениях в ходе предварительного следствия. Отмечается, что женщина стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа, пытаясь защитить себя и своего ребенка.

В связи с этим по поручению Председателя СК России центральный аппарат ведомства проанализирует все обстоятельства указанного уголовного дела, а также проверит полноту, объективность и законность процессуальных решений при установлении квалификации содеянного.