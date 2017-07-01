Следком России проверит законность приговора жительнице Барнаула Оксане Ткаченко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил из следственного управления СК России по Алтайскому краю материалы, касающиеся расследования уголовного дела в отношении Оксаны Ткаченко. Законность принятых процессуальных решений по этому уголовному делу будут проверять, сообщает сайт ведомства.
Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Барнаула Оксаны Ткаченко расследовал СУ СК России по Алтайскому краю. Следователи, а затем и суд действия обвиняемой были квалифицированы как покушение на убийство, она была приговорена к 6 годам лишения свободы.
После оглашения приговора суда в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании женщине, а также о возможно допущенных нарушениях в ходе предварительного следствия. Отмечается, что женщина стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа, пытаясь защитить себя и своего ребенка.
В связи с этим по поручению Председателя СК России центральный аппарат ведомства проанализирует все обстоятельства указанного уголовного дела, а также проверит полноту, объективность и законность процессуальных решений при установлении квалификации содеянного.
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