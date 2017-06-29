Суд изменил приговор Оксане Ткаченко, осуждённой за покушение на бывшего мужа

12 мая Оксану Ткаченко приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы по нескольким статьям. В том числе в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. В 2015 году Ткаченко выстрелила из травматического пистолета "Оса" в экс-супруга Владимира Ткаченко. Как говорила женщина, она защищала своего сына от побоев.

У Оксаны осталось двое детей. Сейчас они находятся под опекой бабушки. Дело Ткаченко получило большую огласку в краевых и федеральных СМИ. Историю Ткаченко рассказывал Первый канал в программе "Человек и закон".