Суд изменил приговор Оксане Ткаченко, осуждённой за покушение на бывшего мужа

Алтайский краевой суд исключил статью о заведомо ложном доносе из обвинения Оксане Ткаченко и снизил срок заключения под стражей на 8 месяцев — до 6 лет. Об этом сообщает сайт "Катунь 24".
12 мая Оксану Ткаченко приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы по нескольким статьям. В том числе в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. В 2015 году Ткаченко выстрелила из травматического пистолета "Оса" в экс-супруга Владимира Ткаченко. Как говорила женщина, она защищала своего сына от побоев.
У Оксаны осталось двое детей. Сейчас они находятся под опекой бабушки. Дело Ткаченко получило большую огласку в краевых и федеральных СМИ. Историю Ткаченко рассказывал Первый канал в программе "Человек и закон".
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