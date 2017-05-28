В Барнауле на митинге поддержали осужденную Оксану Ткаченко

28 мая в Барнауле в полдень на площади Свободы состоялся митинг в защиту Оксаны Ткаченко, осужденной 11 мая на 6 лет и 8 месяцев за покушение на убийство мужа. У памятника жертвам политических репрессий собралось около 10 человек, сообщает Политсиб.ру. Они считают, что речь шла исключительно о самообороне. Суд признал женщину признали виновной в покушении на убийство и ложном доносе.
Напомним, дело Оксаны Ткаченко получило большой резонанс. По версии следствия, женщина пришла с детьми к экс-мужу, чтобы поселиться у него, между ними возникла ссора, и Ткаченко умышленно выстрелили четыре раза в супруга из пистолета, после этого она сама ударила ребенка и сама же заявила полиции, что стреляла в экс-мужа, защищая детей. Версия осужденной иная: по ее словам, экс-муж неоднократно избивал ее и детей, в тот день она пришла забрать вещи, супруг начал бить ребенка, а она, защищая сына, выстрелила. Суд принял сторону обвинения.
Организаторами митинга выступили близкие подруги и родственники Оксаны Ткаченко. Все они выражали возмущение и негодование по поводу вынесенного приговора. На плакатах были такие лозунги, как "Верните маму детям!", "Нет! неправосудным приговорам!", "Дети должны быть с матерью!" и "Где справедливость? Дайте матери защитить своих детей!".
Организатор митинга:
Мы решили организовать митинг в поддержку Оксаны, потому что считаем, что данный приговор неправосудный. Мы – за правду, за то, чтобы в Алтайском краевом суде обратили внимание на те доказательства, которые Индустриальный районный суд Барнаула отклонил. Мы ее не оправдываем. Да, она в него стреляла. Но приговор должен быть справедливым. Муж Оксаны, Владимир, жив-здоров, живет своей жизнью, в то время, как мать детей посадили на 6 лет. Мы считаем, что Оксане должны дать условный срок. Будет совсем хорошо, если ее оправдают.
Ранее в прокуратуре заявили, что проверят законность вынесенного Оксане Ткаченко приговора. А 12 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил детскому омбудсмену Ольге Казанцевой взять на особый контроль судьбу детей осужденной.
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