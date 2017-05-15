Алтайская прокуратура проверит законность приговора Оксане Ткаченко. Что известно о деле?

Напомним, женщину признали виновной в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. Ей назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Женщина также должна возместить бывшему мужу ущерб в размере 400 тысяч рублей. Детей супругов решено передать органам опеки.

Как пишет "КП в Барнауле", Владимир Ткаченко на момент заключения брака с Оксаной являлся бизнесменом, бывшим сотрудником ДПС. Он усыновил ее ребенка от первого брака. По словам женщины, супружество стало для нее тяжелым испытанием: мужчина якобы постоянно избивал ее, в том числе тогда, когда она была беременна. Владимир Ткаченко в свою очередь утверждает, что ударил жену лишь один раз: дал пощечину в такси. После этого женщина провела два дня в больнице, а на мужчину завели уголовное дело по факту угрозы убийством. Однако до суда, судя по всему, история не дошла. В 2014 году после очередного конфликта Оксана подала на развод.

Владимир Ткаченко,

экс-супруг осужденной Оксаны:

Это алчная женщина, которую я взял нищебродкой, и которая высосала из меня все деньги. Я три года жизни вложил в нее: продал две квартиры, подарил Lexus, микроавтобус. Она разоряла меня, выхватывая деньги из оборота. Бизнес благодаря мне открыла. А когда денег у меня стало мало, ушла, да еще и решила расстрелять, как бешеную собаку. Да, были инциденты, меня наказывали, один раз возбуждали дело, остальное — надуманное. Она получала от меня все, пользуясь своим женским местом, извините.

31 июля 2015 года женщина приехала к дому бывшего мужа, в котором была прописана вместе с детьми. В машине находился ее девятилетний сын и трое знакомых. В ходе разговора экс-супруги поссорились и вызвали полицию. Мужчина решительно противостоял тому, чтобы Оксана заходила в дом. Тогда она, по ее словам, попросила, чтобы зашел ребенок и сам забрал свои спортивные вещи. Ткаченко согласился. Но когда Влад поднялся на порог и дернул ручку двери, то получил удар по лицу. Когда тот снова замахнулся, мать достала из кармана травматический пистолет и выстрелила четыре раза в бывшего мужа.

"После этого я схватила Влада, и мы бросились в машину. Владимир в ярости бежал следом, я была уверена, что с ним все в порядке", — рассказывает Оксана.

В тот же день в полиции оба бывших супруга написали друг на друга заявления. Мужчину с ранами щеки, предплечья и шеи увезли в городскую больницу.

Сам Ткаченко описал этот эпизод в студии телеканала "Катунь24" иначе.

Владимир Ткаченко,

экс-супруг осужденной Оксаны:

Двери были открыты. Слышу шаги. Заходит Оксана, с нею трое незнакомых людей. Двое снимают на телефон. Оксана держит в руках какие-то бумаги и начинает с нападок: все, давай, собирайся, уматывай из дома. Здесь буду жить я со своим новым мужем. Конфликта сначала не было. Я показал прописку. Говорю — ребята, давайте тогда определяться, вызовем полицию.

Мужчина говорит, что когда сопровождающие его бывшую жену люди узнали, что скоро сюда приедет полиция, тут же удалились. Он же запер дом и остался с Оксаной на крыльце.

"Она говорит: ты Влада вещи отдашь? Я спрашиваю, а что, Влад здесь, что ли? Она говорит: "Да, здесь". Зовет его. Тот прибегает, забегает на крыльцо, дергает за ручку, дверь закрыта. Я говорю: "Сынок, сейчас приедет полиция, откроем дом. Все, что хочешь — возьмешь". Он ответил: "Хорошо, пап". Сбежал с лестницы и убежал", — рассказал свою версию событий Владимир.

Мужчина утверждает, что после этого через три-четыре минуты он услышал крик "Сдохни, тварь" и выстрелы из пистолета. Он считает, что бывшая жена хотела его смерти. При этом мужчина, отметив, что у нее в машине лежало еще и ружье, не смог объяснить, почему женщина, желая его убить, не воспользовалась именно этим оружием, а отдала предпочтение "Осе".

Дело против его бывшей жены сначала закрыли. Тогда мужчина обратился в прокуратуру, требуя сурового наказания. "У меня большие связи и ты сядешь, объявил он мне", — цитирует слова Владимира Оксана.

Бывший друг осужденной, который находился в машине и фигурировал как свидетель защиты, через год изменил показания и стал свидетелем обвинения. Он рассказал, что, сев в машину, женщина ударила пистолетом своего ребенка по лицу, чтобы инсценировать нападение и избежать наказания. Также мужчина подтвердил все слова Владимира Ткаченко. В новом деле слова сына Оксаны уже не взяли во внимание.

Перед приговором, по словам женщины, ей позвонили представители органов опеки и начали решать вопрос дальнейшей судьбы детей после того, как она отправится в СИЗО.

Александр Шапошников,

адвокат Оксаны Ткаченко:

Мы надеялись, что суд разберется объективно и оправдает мою подзащитную. Но приговор для нас стал шоком, доводы защиты судом были не замечены. Я считаю, что наказание для моей подзащитной слишком суровое. У суда были варианты более мягкого наказания. Даже статья 105 УК РФ ("Убийство") не исключает в некоторых случаях условного наказания. А в данном случае никакого убийства не было, женщина проявила самозащиту, да и то с помощью травматического оружия. Также, на мой взгляд, у суда, имелись объективные причины на отсрочку исполнения приговора до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Но все имеющиеся законные основания смягчить наказание суд не использовал и совершенно необъяснимо пришел к жесткому приговору.

Защита Оксаны Ткаченко намерена обжаловать приговор в вышестоящую инстанцию — краевой суд.