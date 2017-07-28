Следком возбудил дело об убийстве после пропажи рубцовчанина

Следственный отдел Рубцовска возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 37-летнего Алексея Реберга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.
По предварительным данным, Реберг вышел из своего дома 1 июня 2017 в Рубцовске и не вернулся. Учитывая обстоятельства исчезновения, личность пропавшего и длительность его отсутствия, следствие приняло решение возбудить уголовное дело по признакам убийства.
Приметы пропавшего: на вид 35 лет, рост 166 см., плотного телосложения. Волос русый. Глаза серо-зеленые.
Был одет: Футболка в полоску, джинсы голубые, туфли коричневого цвета.
Просьба к гражданам, располагающим информацией о передвижении и местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 8- (385-57) 91-0-45; 8- (385-57)91-0-63 или по телефону 102, 02.
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