Следком возбудил дело об убийстве после пропажи рубцовчанина

По предварительным данным, Реберг вышел из своего дома 1 июня 2017 в Рубцовске и не вернулся. Учитывая обстоятельства исчезновения, личность пропавшего и длительность его отсутствия, следствие приняло решение возбудить уголовное дело по признакам убийства.

Пропавший А. Реберг.

Приметы пропавшего: на вид 35 лет, рост 166 см., плотного телосложения. Волос русый. Глаза серо-зеленые.

Был одет: Футболка в полоску, джинсы голубые, туфли коричневого цвета.

Просьба к гражданам, располагающим информацией о передвижении и местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 8- (385-57) 91-0-45; 8- (385-57)91-0-63 или по телефону 102, 02.