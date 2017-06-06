В Алтайском крае разыскивают дезориентированного мужчину

В Рубцовске разыскивают 37-летнего Алексея Реберга, который пропал 1 июня. Мужчина может быть дезориентирован, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 166 см;
- плотного телосложения;
- волосы светло-русые;
- глаза серо-зелёные.
Был одет:
- футболка в полоску;
- голубые джинсы;
- коричневые туфли.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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