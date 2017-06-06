В Алтайском крае разыскивают дезориентированного мужчину

236
Сегодня, 19:05.
Происшествия

В Рубцовске разыскивают 37-летнего Алексея Реберга, который пропал 1 июня. Мужчина может быть дезориентирован, сообщает "Лиза Алерт".

Рубцовск.
Рубцовск. Фото: Анастасия Голенок, altapress.ru.
Пропавший А. Реберг.
Пропавший А. Реберг.

Приметы:

  • рост 166 см;
  • плотного телосложения;
  • волосы светло-русые;
  • глаза серо-зелёные.

Был одет:

  • футболка в полоску;
  • голубые джинсы;
  • коричневые туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров