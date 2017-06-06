В Алтайском крае разыскивают дезориентированного мужчину

Пропавший А. Реберг.

Приметы:

рост 166 см;

плотного телосложения;

волосы светло-русые;

глаза серо-зелёные.

Был одет:

футболка в полоску;

голубые джинсы;

коричневые туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).