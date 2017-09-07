Следователь рассказал, как ОПГ из Алейска терроризировала военнослужащих

Возглавлял банду матерый рецидивист Олег Пигарев. Костяк ОПГ составляли ранее судимые граждане, в том числе наркоманы. Десятого числа каждого месяца контрактники получали зарплату, о чем прекрасно знали обвиняемые.

Антон Рурич,

следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Алтайскому краю:

Схема, как правило, была такой: получив деньги, часть контрактников направлялась в увеселительные заведения. Если военный доходил до состояния сильного опьянения, утром его разыскивали и предъявляли претензии: ты избил нашего знакомого, плати. Тем, кто поначалу отказывался, угрожали расправой. Также использовались долговые обязательства. Если один контрактник задолжал деньги другому, преступники напрягали должника.

Все военнослужащие части знали, что есть Пигарь, Суслик, Агент и прочие отморозки, которым лучше отдать все, что они потребуют.

Шантажировали и тех, кто пользовался услугами женщин легкого поведения. Такса за неразглашение интимной тайны колебалась от 15 до 20 тысяч рублей. Члены банды могли остановить военного на улице и в агрессивной манере наговорить ему небылиц о том, что он когда-то якобы кого-то оскорбил и теперь обязан ответить. Тех, кто давал слабину, сразу везли либо в организацию, занимающуюся микрозаймами, либо к человеку, который живет с того, что "дает взаймы".

Одного из офицеров шантажировали обещаниями обнародовать сведения, порочащие его жену. Требовали 30 тысяч рублей, но мужчина отказался платить. Зато другой офицер отдал вымогателям сразу 120 тысяч (деньги в кредит брала мать). Преступник "развел" военнослужащего, сообщив, что его хотят избить и отобрать его машину криминальные авторитеты, но он готов решить эту проблему за 120 тысяч.

Одного из контрактников-должников "поставили на счетчик", а чтобы "сломать" человека, выкрали его, возили в багажнике, избивали битой. Поздно ночью потерпевшему удалось сбежать — бандиты забыли заблокировать дверцу машины. Беглец уехал домой в одно из сел Новосибирской области, а затем обратился с заявлением к алтайским правоохранителям.

14 сентября 2015 года оперативники УБОП задержали Пигаря в момент получения требуемой взятки. Провели обыск у "доброго человека", который давал взаймы. Чтобы доказать остальные преступления, следователям пришлось провести немало допросов. В основном пострадали контрактники из Республики Алтай, Башкортостана, Ингушетии, Новосибирской области и других регионов, из Алтайского края таких было немного.

Антон Рурич,

следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Алтайскому краю:

Мы спрашивали потерпевших, отчего те не могли дать организованный отпор, почему не обращались в правоохранительные органы, но не получили ни одного вразумительного ответа. Представьте, некоторые отцы-командиры знали о том, что происходит, и даже ходили "на стрелки" с преступниками, пытаясь защитить своих подчиненных! У нас множество вопросов к местной полиции. Допустим, почему преступники не боялись разъезжать на машинах, не стоявших на регистрационном учете? Почему один из обвиняемых запросто рулил незарегистрированной машиной, если он состоит на учете как опийный наркоман? Почему член этой преступной группы, находившийся под административным арестом, прямо из камеры временного содержания звонил со своего мобильного телефона и требовал от военнослужащего немедленно отдать деньги своему подельнику?

Всего членам преступной группы предъявили обвинения по 43 эпизодам различных преступлений. По самой тяжкой статье им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.