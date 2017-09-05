Алтайскую банду будут судить за 43 преступления, в том числе за вымогательства у военных

По данным СУ СКР по Алтайском краю, с января 2014 года по август 2015 года обвиняемые, действуя в разное время в разном составе, совершили 43 преступления. На момент совершения преступлений самый молодой участник не достиг совершеннолетия, а организатору уже исполнилось 40 лет. Основной целью молодых людей являлись военнослужащие контрактной службы войсковой части 41659 Алейска.

В декабре 2014 года ОПГ обманным путем завладела автомобилем 20-летнего военнослужащего. Злоумышленники продали транспорт, а деньги поделили между собой.

Кроме того, обвиняемые с угрозами требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования бандитов, их похищали, лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая убийством.

Летом 2015 года под угрозами физической расправы злоумышленники склонили к совершению сделки купли-продажи автомобиля еще одного военнослужащего. Потерпевший приобрел за 30 тысяч рублей авто, которое ему было не нужно.

Бандиты не гнушались не только мелкими суммами, но и ювелирными изделиями: однажды они потребовали у потерпевшего приобрести для них два золотых кольца. Всего от преступных действий ОПГ пострадало 36 человек.

В августе 2015 года преступная деятельность банды пресекли оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Алтайскому краю. Всех участников группы арестовали.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.