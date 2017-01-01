Следователи подозревают барнаульского депутата и его сына в мошенничестве

Ранее Евгений Долгалев уже сообщал, что уголовное дело, связанное с управляющей компаний "Южком", было передано в краевой следственный комитет из ГУ МВД.

Сейчас же он пояснил, что обвинение пока не предъявлено никому, а подозреваемыми по этому делу проходят депутат БГД Александр Черданцев и его сын, оба они подозреваются в мошенничестве. По данным altapress.ru, Александр Черданцев был руководителем УК "Южком" до 18 декабря 2012 года.

Евгений Долгалев,

руководитель управления СУ СКР по Алтайскому краю:

Сложность в том, что это события 2010-2012 годов, то есть с тех пор много воды утекло и много событий произошло. Сейчас мы кропотливо выясняем, что было сделано по каждому из домов, на что были списаны деньги, делалось ли это фактически. Допрашиваем жильцов и старших по дому. Процесс этот длительный, но, думаю, мы придем к однозначному результату. У нас есть опыт по управляющим компаниям, не эта компания первая.

Депутат БГД Александр Черданцев.

Пока неясно, в чем именно состоит предполагаемое преступление. В одном из арбитражных дел работа УК "Южком" в те годы, которые попали в поле зрения следствия, разбирается весьма подробно. Суть арбитражного разбирательства: некая фирма "Сфера" требовала от УК "Южком" 3,5 млн рублей, а "Южком" подал встречный иск о признании ряда следок недействительными.

И в решении суда говорится: в тот период, когда "Южком" возглавлял Александр Черданцев, в этой управляющей компании приняли решение о создании нового, не обремененного долгами юрлица, - ООО "Сфера". Сам "Южком" тогда находился в тяжелом финансовом положении, действия были приняты, ради того, чтобы продолжать работу управляющей компании. Однако суд эти действия "во спасение" квалифицировал весьма жестко.

Первоначально учредителем "Сферы" был бомж — Эдуард Бондарев, проживавший в подвале одного из домов. В дальнейшем руководителем "Сферы" стал сын директора УК "Южком" Алексей Черданцев.

И вот предпринимательская деятельность с использованием этих двух юрлиц организовывалась так. Поступающие от жильцов деньги "расщеплялись", пишет суд. От 10 до 20% направлялось на расчетные счета УК "Южком", а от 70 до 90% — на счета "Сферы". Чтобы как-то официально оформить свои отношения, стороны заключили договор подряда №5 от 1 августа 2012 года и акты приёмки якобы оказанных услуг.

Арбитраж пришел к выводу, что при подписании договора стороны лишь пытались создать видимость совершения гражданско-правовой сделки (договора подряда) без намерения создать правовые последствия в виде выполнения работ. А целью оформления договора подряда №5 было создание формального основания для перечисления денег жильцов на расчетный счет "Сферы".

Арбитражный суд оценил эту схему ведения бизнеса как злоупотребление гражданскими правами и указал, что реальных экономических операций "Сфера" не осуществляла. Данные выводы сформулированы в решении суда первой инстанции, дело устоялось и в апелляции. Решения вынесены еще в 2014 году.

А Александр Черданцев в дальнейшем уступил свою долю в УК "Южком" другому человеку, который обращался в органы полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту присвоения денежных средств. Но в полиции ему отказали. Судя по тому, как события разворачивались дальше, дело все же было возбуждено. В "Барнаульском водоканале" заявляли, что компания является потерпевшей по этому делу.

Но сказать точно, какие именно эпизоды стали предметом пристального изучения следователей, мы пока не можем. Евгений Долгалев традиционно воздерживается от разглашения деталей в момент ведения дела.