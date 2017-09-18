Алтайский вице-премьер назвала надуманной информацию о насилии в центре помощи детям

Надежда Капура, заместитель председателя правительства Алтайского края, заявила что скандал вокруг центра помощи детям в Топчихе в большей степени надуман. По ее словам, ни один из фактов издевательства над детьми не подтвердило следствие.
Ранее ИА Regnim сообщило о фактах насилия среди детей и наказания подростков в виде лечения в психдиспансере в селе Топчиха.
Для проверки ситуации была создана специальная комиссия. В экспертную группу вошли специалисты из области медицины, работники краевых ведомств, уполномоченный по правам ребенка, а также работники прокуратуры и следственного комитета.
Надежда Капура,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Информация, опубликованная в СМИ, была некорректна и недостоверна. Из-за этой ситуации мы разбалансировали работу учреждения и дестабилизировали психическое состояние детей, которые там находятся.
В Топчихинский центре помощи детям воспитывается более 100 детей, оставшихся без попечительства родителей. У более чем 80% из них имеются различные психические расстройства.
По словам Надежды Капуры, вся информация, опубликованная в СМИ, была изучена и находится под контролем комиссии. В ближайшее время будут сделаны окончательные выводы.
Надежда Капура,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Сейчас очень сложно привести детей в стабильное психическое состояние. Все факты, которые касались карательной психотерапии не подтвердились на все 100%. Вопросами здоровья детей занимаются профессионалы. Дети проходили то лечение, которое им назначили.
Эта ситуация в большей степени надумана. По словам детей, те ролики, которое попали в интернет, — постановочные. Таким образом ребята хотели самоутвердиться.
Altapress.ru ранее писал, что на одном из роликов в стенах заведения группа мальчиков устроила расправу над более слабым сверстником. Избиение происходило на глазах у охранника, но он предпочел не вмешиваться.
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