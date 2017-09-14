Алтайский Следком отправился в детский дом для проверки сообщений о насилии и карательной психиатрии

Бывшие сотрудники учреждения на условиях анонимности рассказали агентству о финансовых нарушениях в учреждении: директор получала зарплату за несуществующего медика. По данному факту правоохранители уже возбудили уголовное дело. Но это далеко не все проблемы: весь последний год люди жаловались местному депутату от ЛДПР Николаю Алырчикову на плохое отопление, надувательство с зарплатами и вынужденное увольнение, махинациях с закупкой детской обуви и других невероятных вещах. Когда народный избранник подсчитал всех уволившихся из детдома за последний год, получилось 20 человек: медики, рабочие, повар, заместитель директора, бухгалтеры. На обращение Алырчикова по этому поводу прокуратура заявила, что оснований для реагирования не нашла.

К нарушениям финансовой дисциплины стали прибавляться вещи похуже: например, установка видеокамер и прослушки по всему заведению. Но все это оказалось "цветочками" по сравнению с тем, что делают в учреждении подростки, предоставленные сами себе. Многие из них воруют, утверждают бывшие сотрудники детдома. Прямо в стенах заведения группа мальчиков устроила расправу над более слабым сверстником. Видео этого инцидента есть в сети. Избиение происходило на глазах у охранника, но он предпочел не вмешиваться.

За неповиновение и даже небольшие проступки директор детского дома предпочитает методы карательной психиатрии: отправляет детей в "психушку" или наркологию. Зато вши у воспитанников вывести руководитель не в состоянии.

"Меня возили в дурку за то, что не захотел убираться в спальне. Раньше, говорят, этой работой сотрудники детдома занимались, сейчас — нет. У пацанов свои порядки: взялся за тряпку — тряпка сам, потом бы заклевали за эту уборку. Вот и предпочел "психушку", — рассказал ИА Regnum один из воспитанников. Оказывается, если есть подписанное им согласие и оформленное направление, нет никаких формальных причин его туда не везти.

Подростки из этого учреждения публикуют видео с рассказами о том, как вступают в половую связь с малолетними воспитанницами детдома, утверждает одна из бывших сотрудниц.

В краевом минобрнауки к этой информации отнеслись серьезно и сказали, что и так собирались в это учреждение с проверкой, а теперь ускорят ее проведение.

После публикации по указанию руководителя СУ СКР по Алтайскому краю на место для выяснения всех обстоятельств, изложенных ИА Regnum, выехала группа в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления. В ходе проверки будет дана юридическая оценка по всем фактам, изложенным в статье.

Уголовное дело в отношении директора данного центра по факту присвоения денежных средств учреждения, по решению прокурора было передано в органы полиции. Руководитель СУ СКР по Алтайскому краю обратился к прокурору с предложением о передаче дела в следственное управление для дальнейшего расследования.