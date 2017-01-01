Смартфоны Samsung спустя полтора года вернулись в федеральные сети салонов на Алтае

В конце 2014 года сеть салонов "Связной" приобрел Олег Малис, брат президента "Евросети" Александра Малиса. Как известно, "Евросеть" принадлежит "ВымпелКому" и "МегаФону". До сделки МТС были основным партнером "Связного" по продаже SIM-карт. Но после нее подключение к МТС в сети прекратилось.

Чтобы компенсировать потерю МТС взялся активнее развивать собственную розницу. Одним из шагов стало сильное снижение цен на гаджеты в апреле 2015 года. Представители оператора объявили его бессрочным и объяснили намерением привлечь больше людей в салоны МТС. Скидки коснулись гаджетов разных брендов (среди них Apple, Sony, Microsoft, Samsung) и составили 10-30%.

Летом 2015 года "Связной", "Евросеть", "ВымпелКом" и "МегаФон" прекратили продавать гаджеты Samsung, сославшись на якобы большой процент брака и возвратов. В компании МТС ответили, что это реакция на снижение цены на гаджеты Samsung в ее салонах. Оператор продавал их почти по себестоимости.

В свою очередь МТС обратились в суд с требованием отменить решение ФАС, дающее право компании North Financial Overseas Олега Малиса приобрести контроль над головной структурой группы "Связной" (Trellas Enterprises, Кипр), так как Малис и "Евросеть" связаны друг с другом. Суд признал "Евросеть", "Связной", "ВымпелКом" и "МегаФон" "связанной группой лиц", но решил, что они не могут влиять "на условия обращения товаров на рынке" и не ограничивают конкуренцию.

Первым с Samsung возобновил отношения "ВымпелКом" - в середине 2016 года. Отметим, что две модели гаджетов Samsung вошли в число самых популярных в Алтайском крае по итогам продаж в декабре прошлого года в сети салонов "Билайн". А в МТС в число популярных по итогам года вошли четыре модели Samsung.

О том, что Samsung возвращается в "Евросеть" стало известно в декабре 2016 года, в конце января о возобновлении сотрудничества объявил и "Связной". Последним стал "МегаФон", в салонах которого гаджеты Samsung появились с 3 февраля. В Алтайский край их начали завозить позже — в середине месяца.

По данным "Ведомостей", на продажи гаджетов Samsung в 2016 году в России пришлась доля 25,5% в деньгах, больше только у Apple – 34%. В Алтайском крае четыре сети назвали Samsung в числе популярных брендов в 2016 году - "Билайн", МТС, "Диксис", "Телефоника".

Altapress.ru сравнил цены на несколько моделей гаджетов Samsung в интернет-магазинах "Связной", "Евросеть", "МегаФон", "ВымпелКом" и МТС, на момент публикации они были идентичны. В "МегаФоне" отметили, что в собственной розничной сети оператора цены точно такие же, как в интернет-магазине, а в брендированных салонах, открытых франчайзи-партнерами, они могут отличаться и, скорее всего, в большую сторону.