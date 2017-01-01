12 самых популярных смартфонов в Алтайском крае по итогам 2016 года

Торговые сети, продающие смартфоны, рассказали altapress.ru какие модели и бренды телефонов были наиболее популярны у жителей Алтайского края в 2016 году. Самый дешевый телефон стоит порядка 2,5 тыс. рублей, а самый дорогой — порядка 23 тыс. рублей. В Алтайском крае пользуются большим спросом телефоны с двумя SIM-картами — более половины аппаратов обладают этой функцией. Также востребованы бюджетные модели до 5 тыс. рублей.
При подготовке этого материала altapress.ru направлял информационные запросы всем крупнейшим продавцам смартфонов в Алтайском крае. В DNS, “М.Видео", "Евросети" на запрос не ответили. Некоторые компании назвали только бренды, а не конкретные модели гаджетов.
Цены, указанные в списке, взяты из открытых источников в интернете и действительны на момент публикации материала. Для объективности мы указали, в какой именно сети салонов был популярен тот или иной гаджет. Список сформирован исходя из цены смартфонов — от самого дешевого к самому дорогому.
1. Tele2 Mini
Цена: 2490 рублей.
Сеть салонов: Tele2 (более половины среди всех проданных брендированных устройств оператора в Алтайском крае составила эта модель).
Особенности. Гаджет на базе операционной системы Android 5.1 с двухъядерным процессором. Четырехдюймовый экран с разрешением 800х480, слот для двух SIM-карт и встроенная память объемом 4 Гб, которую можно увеличить до 32 Гб с помощью SD-карт. Предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV и "Мой Tele2". Корпус пластиковый. Камера - 2 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Навигация - только GPS.
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2. Micromax Canvas Pace Q415 LTE
Цена: 3090 рублей.
Сеть салонов: "МегаФон".
Особенности. Операционная система Android 5.1, четырехъядерный процессор. Диагональ экрана 4,5 дюйма, разрешение - 854x480, поддержка двух SIM-карт. Встроенная память — 8 Гб (есть слот для карты) оперативная — 1 Гб. Поддерживает сеть LTE (4G) всех диапазонов частот. Камера 5 Мп, фронтальная - 2 Мп. Навигация - только GPS. Корпус пластиковый.
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3. ZTE Blade A5 Pro
Цена: 3290 рублей.
Сеть салонов: "МегаФон".
Особенности. Android 4.4, четырехъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Встроенная память 4 Гб (есть слот для карты), оперативная — 512 Кб. Четырехдюймовый экран с разрешением 800х480. Не поддерживает 4G, только 3G. Камера 3,2 Мп, фронтальная - 2 Мп. Встроенная память 4 Гб, оперативная - 512 Кб. Навигация - только GPS. Корпус пластиковый.
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4. Lenovo A1000
Цена: 3950 рублей.
Сеть салонов: "МегаФон".
Особенности. Операционная система Android 5.0, четырехъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Четырехдюймовый экран с разрешением 800х480. Встроенная память — 8 Гб (слот для карты до 32 Гб), оперативная память 1 Гб. Не поддерживает LTE, только 3G. Камера 5 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Навигация - только GPS. Корпус пластиковый.
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5. SENSEIT A109
Цена: 3990 рублей.
Сеть салонов: "Билайн".
Особенности. Операционная система Android 6.0, четырехъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Пятидюймовый экран с разрешением 854х480. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты), оперативная — 1 Гб, поддержка LTE. Камера 5 Мп, фронтальная - 2 Мп. Навигация - только GPS. Корпус пластиковый.
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6. Samsung Galaxy J1 Mini SM-J105H
Цена: 4990 рублей.
Сеть салонов: "Билайн".
Особенности. Операционная система Android 5.1, четыерхъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Четырехдюймовый экран с разрешением 800х480. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты, объем до 128 Гб), оперативная — 768Гб. Не поддерживает 4G. Камера 5 Мп, фронтальная - 0,3 Мп. Навигация - GPS, ГЛОНАСС. Корпус из пластика.
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7. Samsung Galaxy J1 SM-J120F/DS (2016)
Цена: 7990 рублей.
Сеть салонов: МТС, "Билайн".
Особенности. Операционная система Android 5.1, четырехъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Диагональ экрана - 4,5 дюйма, разрешение - 800х480. Встроенная память 8 Гб (есть слот для карты, до 128 Гб), оперативная — 1Гб. Поддержка LTE (4G). Камера 5 Мп, фронтальная - 2 Мп. Навигация - GPS, ГЛОНАСС. Корпус пластиковый.
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8. Samsung J320 Galaxy J3 (2016 Edition)
Цена: 10990 рублей.
Сеть салонов: МТС
Особенности: Операционная система Android 5,1, четыерхъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Пятидюймовый экран с разрешением 1280x720. Встроенная память 8 Гб (из них доступно пользователю 4,3 Гб), разрешение экрана — 1280x720. Камера 8 Мп, фронтальная - 5 Мп. Поддержка LTE (4G). Корпус пластиковый.
Корпус из пластика, как и у всех моделей выше.
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9. Asus ZC520TL MAX LTE
Цена: 12990 рублей.
Сеть салонов: "МегаФон".
Особенности. Операционная система Android 6.0, четырехъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Диагональ экрана 5,2 дюйма, разрешение 1280x720. Встроенная память 16 Гб (слот для карты), оперативная — 2 Гб. Поддержка LTE. Камера 13 Мп, фронтальная 5 Мп. Навигация GPS. Металлический корпус.
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10. Samsung A310 Galaxy A3 (2016 Edition)
Цена: 17990 рублей.
Сеть салонов: МТС
Особенности. Операционная система Android 5.1, четырехъядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Диагональ экрана 4,7 дюйма, разрешение разрешение 1280x720. Встроенная память 16 Гб (есть слот для карты), объем оперативной памяти — 1,5 Гб. Поддержка 4G. Камера 13 Мп, фронтальная 5 Мп. Навигация - GPS, ГЛОНАСС. Металлический корпус.
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11. Samsung A510 Galaxy A5 (2016 Edition)
Цена: 21990 рублей.
Сеть салонов: МТС
Особенности. Операционная система Android 5.1, восьмиядерный процессор, поддержка двух SIM-карт. Диагональ экрана 5,2 дюйма, разрешение 1920x1080. Камера 13 Мп, фронтальная 5 Мп. Встроенная память 16 Гб, оперативная — 2 Гб. Поддержка LTE. Навигация - GPS, ГЛОНАСС. Корпус из металла и стекла.
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12. Apple iPhone 5s
Цена: 22990 рублей.
Сеть салонов: "МегаФон"
Особенности. Операционная система iOS7, двухъядерный процессор. Диагональ экрана 4 дюйма, разрешение 1136x640, встроенная память 16 Гб (слота нет), оперативная память — 1 Гб, поддержка LTE. Камера - 8 Мп, фронтальная - 1,2 Мп. Навигация - GPS, ГЛОНАСС. Корпус из алюминия и стекла.
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Самые популярные бренды смартфонов в Алтайском крае в 2016 году
В скобках указаны компании, в которых бренд назвали в числе популярных. Под сетью салонов "Диксис" в данном случае понимаются не только салоны под брендом "Диксис", но и мультибрендовая сеть салонов компании, которые открыты по франшизе ("Билайн", "МегаФон" и другие).
- Samsung ("Билайн", МТС, "Диксис", "Телефоника").
- Lenovo ("МегаФон", "Связной", "Диксис", "Телефоника").
- ZTE ("МегаФон", "Связной", "Диксис")
- Alcatel (МТС, "Диксис", "Телефоника"; в "МегаФоне" отметили, что он ушел из списка самых популярных; в "Диксисе его отнесли к брендам, которые "сохранили позиции или немного упали").
- Meizu ("Связной", "Диксис").
- Apple ("МТС", "Диксис").
- Micromax ("МегаФон", "Диксис").
- Xiaomi ("Связной", "Диксис").
- Prestigio ("МегаФон", "Телефоника").
- Fly ("Телефоника", "Диксис"; в "МегаФоне" отметили, что он ушел из списка самых популярных).
По одному упоминанию получили - Asus, BQ, LG, Sony, Vertex.
В целом во многих сетях отмечают укрепление позиций китайских брендов и рост интереса к ним.
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