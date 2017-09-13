СМИ сообщили о задержании замглавы ФСИН Олега Коршунова

Сейчас в московской квартире Коршунова на улице Чичерина проходят обыски. Источник РБК в ФСБ рассказал, что следственные действия в отношении Коршунова связаны с расходованием средств на строительство СИЗО "Кресты-2" в Санкт-Петербурге.



По другим данным, причиной задержания Коршунова стал сигнал Следственного комитета о причастности замглавы ФСИН к хищению более 1 млрд руб.



Источник "Интерфакса" сообщил, что Коршунов перед задержанием был в отпуске и планировал увольняться из ФСИН. "Еще в июле этого года Коршунов подал рапорт об увольнении на пенсию. С тех пор он находится в отпуске", — сказал собеседник агентства.



Коршунов служит во ФСИН с 2013 года, когда он занял пост начальника финансово-экономического управления службы. СИЗО "Кресты-2" строится с 2007 года. Предполагалось, что изолятор откроют в 2015 году, но сроки сдачи постоянно сдвигались. Сейчас планируется, что СИЗО откроют в декабре 2017 года.