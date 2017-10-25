Собчак рассказала, как зовут её крёстного отца

Ксения Собчак, выдвинувшаяся в президенты РФ, рассказала в шоу "вДудь", как зовут её крёстного отца.
Ранее многие СМИ сообщали, что "крёстным папой" Ксении является Владимир Путин, на тот момент друживший с отцом кандидата в президенты РФ — Анатолием Собчаком.
Она рассказала, что сама не помнила, кто был крестным, но знала, что Путин присутствовал на крестинах. Теперь, наведя справки, Собчак ответила: "Моего крестного зовут отец Гурий".
В ходе полуторачасовой беседы Собчак также рассказала, что основным своим противником считает Путина, и перечислила все, что ей не нравится в его политике: "По-человечески я ему благодарна, но я не согласна с тем, что он делает". Несмотря на включение в предвыборную гонку, Собчак считает, что с большой долей вероятности Путин останется у власти еще на шесть лет, "и это будет трагедия". По ее словам, дело совсем не в личности, просто никто не должен оставаться так долго.
На вопрос о том, что она намерена сделать в случае победы, телеведущая ответила, что первым делом распустит Госдуму: "Распущу Госдуму, этот бешеный принтер". Также в планах кандидата — убрать Ленина с Красной площади и открыть вход в Кремль.
Разговор коснулся и взаимоотношений с Алексеем Навальным. "Я восхищаюсь Навальным. Я встречалась с ним и предлагала разработать совместный план; он отказался", — заявила Собчак, пишет znak.com.
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