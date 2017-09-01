Собчак рассказала о своем возможном участии в выборах президента

Как определить что такой "вброс", и отделить "намеренный слив" с целью дискредитации от реальной информации?" - этот вопрос мне часто задают на мастер-классах по журналистике. Там много признаков я называю,но один из важнейших запомните: серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица,о котором они пишут из неких таинственных "источников" . Ни РБК, ни "Ведомости" не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня, так что из деловой прессы я их мысленно вычеркиваю и перевожу в корзинку "Комсомольская Правда" и "Бабка во дворе сказала".

Теперь по сути: Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента - прим. ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду . Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах -не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом.