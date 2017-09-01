СМИ: Кремль ищет женщину в соперники Путину на президентских выборах

В Кремле хотят, чтобы на выборах президента в 2018 году появилась в качестве кандидата женщина, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники в администрации Путина. Уже якобы подобраны 5-7 кандидаток, среди которых называется и Ксения Собчак.
Среди кандидаток также называют трех представительниц партии "Справедливая Россия". Это Наталья Великая, председатель Социал-демократического союза женщин России; Ирина Волынец, лидер Национального родительского комитета; Ирина Петеляева, член центрального совета партии эсеров.
Источники "Ведомостей" считает Собчак идеальным вариантом спарринг-партнера для главного кандидата потому, что та "демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику". Кроме того, теледива умна, ярка и интересна, хотя и не во всем соответствующая образу типичной русской женщины. Правда, пока неизвестно, согласится ли сама Ксения Собчак.
Другие из названных изданием претенденток пока либо никак не прокомментировали эту информацию, либо, как Наталья Великая, сказали, что разговоров об этом с ними не было.
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