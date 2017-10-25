Соловьев опубликовал видео, в котором покойный Собчак говорит о Крыме

Покойный глава Санкт-Петербурга в видеозаписи объясняет, что Севастопольская военная база никогда не принадлежала Киеву и никак не может перейти под его контроль, потому что такие вопросы не могут решаться по чьей-то сторонней воле.

"Насколько мне известно, Севастополь никогда не был военно-морской базой украинского ВМФ, это всегда была база российского флота. Эта ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств", — говорит Анатолий Собчак. И добавляет, что называет нелепостью мнение, что Крым — территория Украины.

Дочь не в отца. Собчак против Собчак. Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Окт 24 2017 в 10:04 PDT

Таким образом журналист прокомментировал слова Ксении Собчак о том, что России нужно во что бы то ни стало помириться с Украиной и вернуть Крым под власть Киева.

На первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является частью Украины. За это ее раскритиковали многие политики, сообщает РИА Новости. Телеведущая также сказала, что ее нельзя судить за эти слова.

"Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили, — пояснила Ксения. Собчак добавила, что в данной ситуации нужно искать "какие-то выходы, говорить с экспертами", а также восстановить дружбу с Украиной "любой ценой".