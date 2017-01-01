Создатель олененка Бэмби скончался в возрасте 106 лет

О случившимся написали в микроблоге сотрудники Walt Disney Museum.

"Мы глубоко опечалены новостью об уходе легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106. Наши мысли с семьей Вонга".

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz — Walt Disney Museum (@WDFMuseum) 31 декабря 2016 г.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что ушел из жизни создатель "Киндер-сюрприза".

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Справка

Тайрус Вонг работал в студии с 1938 по 1941 годы. Его наброски олененка в лесу привлекли Уолта Диснея и стали основой мультфильма "Бэмби". В 2001 году его назвали "Легендой Диснея".