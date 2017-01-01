Создатель олененка Бэмби скончался в возрасте 106 лет

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Сегодня, 10:00.
Культура

Художник Тайрус Вонг, который создал зарисовки для анимационного фильма "Бэмби", скончался в возрасте 106 лет. Об этом говорится в заявлении семейного музея Уолта Диснея.

Дисней.
Дисней. Фото: СС0.

О случившимся написали в микроблоге сотрудники Walt Disney Museum.

 "Мы глубоко опечалены новостью об уходе легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106. Наши мысли с семьей Вонга".

Ранее altapress.ru сообщал о том, что ушел из жизни создатель "Киндер-сюрприза". 

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Справка

Тайрус Вонг работал в студии с 1938 по 1941 годы. Его наброски олененка в лесу привлекли Уолта Диснея и стали основой мультфильма "Бэмби". В 2001 году его назвали "Легендой Диснея".

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