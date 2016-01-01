В Италии скончался создатель "киндер-сюрприза"

На момент смерти ему было 83 года. Как сообщают итальянские СМИ, Саличе проходил лечение в больнице города Павия после инсульта.

В компании Ferrero Саличе работал с 1960 года. Идея шоколадного яйца, в котором находится контейнер с деталями для сборки игрушки, появилась в 1970-х годов, когда Саличе пытался решить проблему сезонности пасхальных яиц, из-за которой без дела оставались соответствующие формы.

За 40 лет компания продала более 1 млрд яиц "киндер-сюрприз", пишет "Газета.ру".