В Италии скончался создатель "киндер-сюрприза"

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Жизнь

Изобретатель шоколадных яиц "киндер-сюрприз" Уильям Саличе (Салис) скончался после инсульта в больнице итальянского города Павия 29 декабря, сообщает агентство Regnum со ссылкой на Figaro.

Киндер-сюрприз. Шоколад. Шоколадное яйцо.
Киндер-сюрприз. Шоколад. Шоколадное яйцо. Фото: CC0.

На момент смерти ему было 83 года. Как сообщают итальянские СМИ, Саличе проходил лечение в больнице города Павия после инсульта.

В компании Ferrero Саличе работал с 1960 года. Идея шоколадного яйца, в котором находится контейнер с деталями для сборки игрушки, появилась в 1970-х годов, когда Саличе пытался решить проблему сезонности пасхальных яиц, из-за которой без дела оставались соответствующие формы.

За 40 лет компания продала более 1 млрд яиц "киндер-сюрприз", пишет "Газета.ру".

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