Спикер Госдумы решил защитить честь и достоинство президента

Он отметил, что такая практика существует во многих странах мира.

Отвечая на вопрос одного из студентов университета "Иннополис" об "информационном накате" на главу государства, Вячеслав Володин подчеркнул, что защищать президента необходимо. "Такие законы не просто необходимы, они везде есть. Потому что президент после того, как он избирается, он возглавляет институт президентства, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован", — приводит слова Володина РБК.

В пример спикер Госдумы привел пример США, где, по его словам, в 2015 году за высказывания в адрес лидера "человека четыре получили серьезные сроки — два, полтора года тюрьмы".

По словам Володина, сейчас такой вопрос не стоит на повестке дня российских законодателей. Он отметил, что его еще "нужно обсуждать", поскольку он является вопросом безопасности института власти, пишет ura.ru.