Стали известны первые покупатели магазинов сети "5 элемент"

На аукцион, который прошел 29 мая, выставили 11 лотов — здания, помещения и участки компании "Росбыттехника" (зарегистрирована в Новосибирске). Торги по шести лотам не состоялись - на них не было заявок. По двум лотам торги тоже признали несостоявшимися, но по другой причине: к аукциону допустили только одного участника. Как мы писали ранее, эти объекты находятся в залоге у Сбербанка.

И вот каковы итоги распродажи. За 52,3 млн рублей — то есть на 40% дороже начальной цены (37,37 млн рублей) - приобретено административно-торговое здание "Пятый элемент" общей площадью 2 685,5 кв. метров в Горно-Алтайске (с участком). Покупатель — барнаулец Василий Артемьев.

За 17,1 млн рублей (начальная цена 12,2 млн) фирма "Лама", зарегистрированная в Томске, приобрела здание крытого рынка общей площадью 1 897,9 кв. метров с участком в Заринске. Связана ли эта фирма группой компаний "Лама" из Томска, которой принадлежит крупнейшая в этом городе сеть гипер- и супермаркетов, пока неясно, но учредители, ИНН, адрес регистрации и руководители у них разные.

За 17,16 млн рублей (начальная цена 8,4 млн) барнаулец Алексей Федорин купил здание магазина в Алейске, пристройку и два участка.

По двум лотам к торгам были допущены только по одной заявке. Первый лот - здание супермаркета (магазина) площадью 964,9 кв. метров в Тальменке с участком (начальная цена 5,9 млн рублей). Единственным участником аукциона был барнаулец Дмитрий Колотилин.

Второй лот - административно-торговое здание площадью 4 639 кв. метров в Рубцовске на пр. Ленина, 85 (начальная цена 49,16 млн рублей). Единственный участник, допущенный к торгам, - Андрей Павельев.

В случае, если в торгах был только один участник, с ним может быть заключен договор купли-продажи. Но пока какие-либо сведения о заключении договора с Колотилиным и Павельевым не опубликованы.

Объекты "Росбыттехники" в Барнауле пока остались невостребованными.

Тем временем идет распродажа недвижимости, которая принадлежит уже лично Ларисе и Вячеславу Павельевым. В настоящее время именно Лариса Павельева обозначена как владелец 100% долей "Росбыттехники" (зарегистрирована в Новосибирске), Вячеслав Павельев - гендиректор и учредитель компании "Пятый элемент" (Горно-Алтайск).

Они были поручителями по кредитам компании и после того, как компания не смогла вернуть ссуды, требования были предъявлены лично к ним. Уже выставлены на торги помещение магазина "5 элемент" в Новоалтайске, оно значится как имущество Вячеслава Павельева. Площадь здания 5,3 тыс кв. метров. Дата аукциона - 24 июля. Это самый дорогостоящий на сегодня объект бизнесменов - по крайней мере, из тех, что выставлялись на торги: начальная цена его - 102,9 млн рублей.

А 29 июня состоятся торги и по продаже принадлежащего Ларисе Павельевой магазина бытовой техники в Юрге Кемеровской области и одноэтажное жилое строение в Славгороде Алтайского края, собственник которого - Вячеслав Павельев.

Ранее мы сообщали, что на торги планировала заявиться компания "Мото-Тех", которая, по предположению ряда СМИ, "5 элемент". Но пока эта компания не фигурирует в числе победителей.

Справка

"Росбыттехника" появилась в 1990-х годах как торгово-оптовая база. Затем начала развивать сеть магазинов бытовой техники "5 элемент". Первый из них открылся в 2000 году, в дальнейшем они были открыты в Алтайском крае и Республике Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. 1 марта ее признали банкротом по заявлению Сбербанка. В реестр требований кредиторов вошло 1,65 млрд рублей, из них 1,3 млрд обеспечены залогом. В дальнейшем признали банкротами и топ-менеджеров и совладельцев компании Ларису и Вячеслава Павельевых.

Павельевы не называли в СМИ причина банкротства сети бытовой техники. Общепринятое мнение - региональные сети не выдержали конкуренции с федеральными в условиях резкого удорожания импорта после кризиса 2014-2015 годов.

В 2013 году компания "Росбыттехника" купила туркомплекс "Корона Алтая" за 109 млн рублей. В середине 2016 года Центральный районный суд Новосибирска наложил на туркомплекс арест по требованию Сбербанка и запретил группе компаний, связанных с Павельевыми, производить с ними какие-либо регистрационные действия.