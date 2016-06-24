Стали известные новые подробности крушения вертолета Robinson 66 в Телецкое озеро на Алтае

Как сообщил altapress.ru источник, знакомый с ситуацией, стало более-менее ясно о маршруте, по которому шел вертолет.

Машину полностью заправили в поселке Иогач (вероятно, планировался полет на следующий световой день).

Из Иогача вертолет направился на базу Самыш, где забрал гостей, отдыхающих там.

С базы R66 полетел на кордон Кокши, где гости провели некоторое время и решили лететь назад, на базу Самыш (там для туристов уже была протоплена баня и накрыт стол).

Во время взлета с кордона Кокши пилот, находившийся за штурвалом, взял направление в сторону Чулышмана (начало Телецкого озера). И — рухнул в озеро.

Люди с берега видели падение вертолета по огням — машина буквально "штопором" вошла в озеро. Также R66 исчез с радаров. Стало ясно, что произошло ЧП.

13 февраля на берег выбросило тело женщины. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, найденные части тела, скорее всего, принадлежат находившейся на борту вертолета пассажирке. Источник altapress.ru сообщил, что фрагменты тела сильно изуродованы. Предположительно, девушку выбросило из вертолета во время удара R66 о воду. Видимо, пассажирка была пристегнута ремнями безопасности, и во время мощного удара удерживающие устройства просто изуродовали тело.

Вертолетная площадка в Иогаче (бывшая площадка республиканской "Авиалесоохраны", которая впоследствии стала базовой для "Алтай Авиа") сейчас арестована — сотрудники транспортной прокуратуры в течение нескольких часов описывали имущество, изымали документы.

Доброе утро всем)))телецкоеозеро #телецкое #работа #самыш #катер #вертушка #турбаза #altayvillage Публикация от Экскурсии По Телецкому Озеру (@andrei_teletskoe) Июн 23 2016 в 8:17 PDT

Находившимся в вертолете присвоен статус "пропавшие без вести". Как сообщили altapress.ru в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, официально погибшими их назовут после подъема вертолета со дна озера.

Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет — всегда многометровый слой ила. Скорее всего, поисковая операция вступит в активную фазу в весенне-летний сезон.

Вертолет летел над заповедной зоной, нарушая российское законодательство.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson. В связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании Heli Club (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.