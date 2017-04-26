Стало известно, где находится Ольга Антипина и что с ней будет дальше

Как уже сообщал altapress.ru, Ольга Антипина по решению суда была объявлена в розыск. Этому решению предшествовали несколько событий.

Напомним, что на первом заседании суда по делу "Изумрудной страны" 55-летняя Ольга Антипина заявила, что является матерью маленького ребенка, родившегося в декабре 2016 года.

В дальнейшем, по данным источников altapress.ru, она предоставила в суд справку, что у нее серьезное заболевание и она проходит курс лечения. Предположительно речь идет об онкологическом заболевании третьей степени. Однако спустя короткое время она предоставила в суд другую справку, из которой можно было сделать вывод, что она находится на седьмом месяце беременности.

Достоверность этих справок вызвала сомнение у судьи, так как, возможно, серьезное заболевание подсудимой не сочетается с беременностью. В дальнейшем будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, задача которой уточнить диагноз Ольги Антипиной.

В то же время Ольга Антипина не явилась на два судебных заседания: 3 и 24 апреля, а также в течение последних шести месяцев сменила место регистрации, не уведомив об этом суд, который ранее вынес решение об избрании ей меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Все это, как предположили наши источники, и стало причиной того, что Октябрьский районный суд вынес постановление об изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей и объявил ее в розыск. Постановление суда уже поступило в перинатальный центр "ДАР", где в настоящий момент, по сведениям наших источников, находится Ольга Антипина.

Суд возложил исполнение решения на прокуратуру.

Первое рассмотрение уголовного дела "Изумрудной страны" в суде состоялось 1 февраля 2017 года. Дело было возбуждено УФСБ по Алтайскому краю еще в середине 2012 года, за полгода до этого "Россельхозбанк" прекратил перекредитовывать предприятия агрохолдинга. Тогда для расследования приехала целая бригада следователей из разных регионов, что объяснимо было хотя бы масштабами дела. Заемщиками банка были десятки предприятий "Изумрудной страны" и изначально следствие заявляло, что ущерб от действий фигурантов дела составляет 5 млрд. рублей.

По делу также проходят экс-руководитель регионального филиала "Россельхозбанка" Евгений Роговский, его бывший зам Константин Гладышев, Михаил Колесников, который какое-то время был президентом "Изумрудной страны", и Елена Павловская, ранее работавшая в агрохолдинге.