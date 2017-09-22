Стало известно, когда откроется H&M в торговом центре "Галактика"

H&M в "Галактике" традиционно представит одежду для женщин, мужчин и детей. Будет ли там отдел с товарами для дома, который есть, например, в ТРЦ "Арена", не уточняется. Бренд, как обычно, предлагает бонусы первым гостям: 50 самым быстрым посетителям - по 1000 рублей, следующей сотне - по 500 рублей.

Обычно на открытие H&M в Барнауле приходит много людей. Например, когда открывался первый отдел в ТРЦ "Арена" барнаульцы устроили давку. Перед открытием второго отдела в ТРЦ "Пионер" некоторые покупатели простояли в очереди более трех часов.

Кроме того, 23-24 сентября состоится открытие магазина Gloria Jeans. Гостей ждет развлекательная программа, в том числе для детей, и скидки.

Напомним, техническое открытие "второй очереди" торгового центра "Галактика" состоялось еще 14 сентября. Некоторые отделы там еще не работают. Третий этаж ТРЦ пока еще закрыт.

H&M - крупнейшая в Европе компания по розничной торговле одеждой, штаб-квартира находится в Стокгольме (Швеция). Специализируется на производстве и продаже одежды невысокого ценового сегмента, но при этом соответствующей современным модным тенденциям. Относится к так называемому "масс-маркету". В отделах H&M можно найти одежду для молодежи, офисную одежду, одежду для будущих мам, для подростков и детей, для мужчин, одежду для дома, а также косметику и аксессуары.