Стало известно, когда откроется H&M в торговом центре "Галактика"

Отдел бренда H&M в торговом центре "Галактика" в Барнауле откроется 28 сентября в 12.00. Это будет третий отдел H&M в Барнауле. Два других находятся в ТРЦ "Арена" и ТРЦ "Пионер".
H&M в "Галактике" традиционно представит одежду для женщин, мужчин и детей. Будет ли там отдел с товарами для дома, который есть, например, в ТРЦ "Арена", не уточняется. Бренд, как обычно, предлагает бонусы первым гостям: 50 самым быстрым посетителям - по 1000 рублей, следующей сотне - по 500 рублей.
Обычно на открытие H&M в Барнауле приходит много людей. Например, когда открывался первый отдел в ТРЦ "Арена" барнаульцы устроили давку. Перед открытием второго отдела в ТРЦ "Пионер" некоторые покупатели простояли в очереди более трех часов.
Кроме того, 23-24 сентября состоится открытие магазина Gloria Jeans. Гостей ждет развлекательная программа, в том числе для детей, и скидки.
Напомним, техническое открытие "второй очереди" торгового центра "Галактика" состоялось еще 14 сентября. Некоторые отделы там еще не работают. Третий этаж ТРЦ пока еще закрыт.
H&M - крупнейшая в Европе компания по розничной торговле одеждой, штаб-квартира находится в Стокгольме (Швеция). Специализируется на производстве и продаже одежды невысокого ценового сегмента, но при этом соответствующей современным модным тенденциям. Относится к так называемому "масс-маркету". В отделах H&M можно найти одежду для молодежи, офисную одежду, одежду для будущих мам, для подростков и детей, для мужчин, одежду для дома, а также косметику и аксессуары.
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